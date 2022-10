Ένοπλη επίθεση στη Βόρεια Καρολίνα: 15χρονος άνοιξε πυρ και σκότωσε πέντε ανθρώπους

Έφηβος 15 ετών είναι ο δράστης της ένοπλης επίθεσης με τους πέντε νεκρούς στο Ράλεϊ της Βόρειας Καρολίνας, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία της πόλης.

Τα θύματα ήταν ηλικίας από 16 έως 52 ετών, ενώ ένας από τους νεκρούς ήταν 29χρονος αστυνομικός που την ώρα εκείνη πήγαινε στη δουλειά του.

Οι τραυματίες από την επίθεση, που σημειώθηκε, το απόγευμα ήταν δύο.

Ο νεαρός άνοιξε ξαφνικά πυρ, με ένα τουφέκι, στη μέση του δρόμου, ωστόσο ακόμη δεν έχουν διευκρινιστεί τα ακριβή αίτια της αποτρόπαιας ενέργειας.

