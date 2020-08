Ενοχος ο Χάρι Μαγκουάιρ

Eνοχο έκρινε το Tριμελές Πλημμελειοδικείο της Σύρου τον αρχηγό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Χάρι Μαγκουάιρ. Ο διεθνής Αγγλος αμυντικός, ο οποίος ενεπλάκη σε επεισόδιο στη Μύκονο την περασμένη εβδομάδα, βρέθηκε ένοχος για τις κατηγορίες της απρόκλητης επίθεσης, της απείθειας κατά της αρχής και της επαναλαμβανόμενης προσπάθειας για δωροδοκία. Επίσης ένοχοι για όλες τις κατηγορίες κρίθηκαν και οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι, ο αδερφός του Μαγκουάιρ, Τζο, κι ο φίλος τους, Κρίστοφερ Σάρμαν.

Λίγη ώρα αργότερα το δικαστήριο αποφάσισε να επιβάλει ποινή 21 μηνών με αναστολή σε βάρος του 27χρονου αμυντικού, ο οποίος προ ετών αποκτήθηκε με ποσό ρεκόρ από τη Γιουνάιτεντ. Σημειωτέον ότι την ώρα που δικαζόταν, ο Μαγκουάιρ κλήθηκε στην εθνική Αγγλίας για τα παιχνίδια του Nations League, αλλά δεν αποκλείεται μετά από αυτή την εξέλιξη να τεθεί εκτός ομάδας.

Harry Maguire has been found guilty of aggravated assault, resisting arrest, and repeated attempts of bribery.

