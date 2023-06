Ένοχος για οπλοκατοχή και φοροδιαφυγή θα δηλώσει ο γιος του Μπάιντεν

Σε συμφωνία με τις δικαστικές αρχές ήρθε ο γιος του Αμερικανού προέδρου, Χάντερ Μπάιντεν, συμφωνώντας να τεθεί υπό επιτήρηση για εκπρόθεσμη υποβολή των φορολογικών του δηλώσεων. Θα μπορούσε, την ίδια στιγμή, και να αποφύγει την άσκηση δίωξης για ψευδείς δηλώσεις όσον αφορά στη χρήση ουσιών και την αγορά όπλου.

Ειδικότερα, ο Χάντερ Μπάιντεν θα δηλώσει ένοχος για δύο πλημμεληματικές κατηγορίες που αφορούν στην παράλειψη της έγκαιρης καταβολής φόρων το 2017 και το 2018. Θα παραδεχθεί, παράλληλα, ότι κατείχε παράνομα όπλο.

