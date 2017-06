“Εννέα και Πέντε “ – Β. Παπακωνσταντίνου, Ρ. Αντωνοπούλου και Ο.Ιωάννου στο δημοτικό θέατρο Βόλου

Αυτό το καλοκαίρι ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, η Ρίτα Αντωνοπούλου και ο Οδυσσέας Ιωάννου, πάντα κάτω από την σκηνοθετική ματιά του Παντελή Βούλγαρη, ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους και συνεχίζουν το ταξίδι σε επιλεγμένους σταθμούς σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ένα τρένο που αργεί, μία μπάντα μουσικών και ένας παραγωγός ραδιοφώνου περιμένουν στον σταθμό, όπου συναντιούνται μελωδίες, σκέψεις, εικόνες, συναισθήματα, προσδοκίες και διαψεύσεις των τελευταίων σαράντα χρόνων.

Το ελληνικό τραγούδι τέμνει την συλλογική μας μνήμη και τους προσωπικούς δρόμους.

Επί σκηνής

Τραγούδι: Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Ρίτα Αντωνοπούλου

Αφήγηση: Οδυσσέας Ιωάννου

Πιάνο: Ανδρέας Αποστόλου, Γιώργος Θεοδώροπουλος

Drums – κρουστά: Στέφανος Δημητρίου

Ηλεκτρικό Μπάσο: Βαγγέλης Πατεράκης

Βιολί – τραγούδι: Μαίρη Μπρόζη

Κιθάρες – πνευστά: Γιάννης Αυγέρης

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Παντελής Βούλγαρης

Κείμενα: Οδυσσέας Ιωάννου

Μουσική ενορχήστρωση: Ανδρέας Αποστόλου

Ηχοληψία: Αλέξανδρος Μπίτος

Φωτογραφίες: Γιάννης Μαργετουσάκης

Θερινό Δημοτικό Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη» Βόλος

Παρασκευή 16 Ιουνίου

Ώρα έναρξης: 21.30

Ώρα προσέλευσης: 20.30

Τιμές εισιτηρίων:

• Θα διατεθούν στην προπώληση περιορισμένα εισιτήρια των 12€

• Μετά την εξάντληση τους η τιμή προπώλησης θα έιναι 15€.

• Στο ταμείο την μέρα της παράστασης η τιμή του εισιτηρίου θα είναι 18€.

Σημεία Προπώλησης:

• Seven Spots, Λεωφόρος Ειρήνης 25, τηλ 24210 67143

• Seven Spots, Καρτάλη 222 τηλ 24210 53705

• Seven Spots, Πολυμέρη 77 , τηλ 24210 25858

• Ηλεκτρονικά στο viva.gr και σε όλα τα φυσικά σημεία προπώλησης viva.gr

• Τηλεφωνικά στο 11876

• Illusion RT , Τ.Οικονομάκη με Αγ. Νικολάου

• Elefantas Cofee Bar ,Τ.Οικονομάκη 70Α

• Χασιέντα Ι.Καρτάλη 4Α, 2421035829

• Κεχαίδης 28ης Οκτωβρίου 118 Α , 24210 37891