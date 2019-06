Ενδιαφέροντα συμπεράσματα σε σεμινάριο μικροβιολογίας που ολοκληρώθηκε στον Βόλο

Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις αποτελούν πολύ σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας παγκοσμίως. Στη χώρα μας, οι νοσοκομειακές λοιμώξεις, με προεξάρχουσες τις πνευμονίες, ουρολοιμώξεις, βακτηριαιμίες και λοιμώξεις μαλακών μορίων είναι ιδιαίτερα συχνές και προσβάλλουν περίπου 10% των νοσηλευόμενων ασθενών, με ένα σημαντικό ποσοστό αυτών να πεθαίνουν.

Οι πιο συχνές αιτίες νοσοκομειακών λοιμώξεων είναι τα μικρόβια Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecium και Staphylococcus aureus. Για την αντιμετώπιση των παθογόνων αυτών εφαρμόζεται από το 2010 το Εθνικό Σχέδιο Δράσης «Προκρούστης».

Από τις νοσοκομειακές λοιμώξεις, ιδιαίτερα θεραπευτικά προβλήματα παρουσιάζουν αυτές που οφείλονται στα Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae και Pseudomonas aeruginosa (χαρακτηρίζονται ως Gram-αρνητικά), τα οποία εμφανίζουν υψηλότατα ποσοστά αντοχής στα περισσότερα ή και όλα τα διαθέσιμα αντιβιοτικά. Στα Νοσοκομεία μάλιστα της Νότιας και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, τα τρία αυτά μικρόβια είναι ανθεκτικά ακόμη και στα πιο «ισχυρά» αντιβιοτικά, όπως οι καρβαπενέμες και η κολιστίνη.

Για τους λόγους αυτούς, είναι πολύ σημαντική για τα Εργαστήρια Κλινικής Μικροβιολογίας η έγκαιρη διάγνωση των λοιμώξεων από τα παθογόνα αυτά, καθώς και η αξιόπιστη ανίχνευση της αντοχής τους στα αντιβιοτικά.

Στο πλαίσιο αυτά, η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Κλινικής Μικροβιολογίας και Λοιμώξεων (European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases, ESCMID) και ιδιαίτερα η Ομάδα Εργασίας για την αντοχή στα αντιβιοτικά (ESGARS) και η Ομάδα Εργασίας για τη Μοριακή Διαγνωστική (ESGMD) διοργάνωσαν στις 22 και 23 Μαΐου στον Βόλο, Μεταπτυχιακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο (Postgraduate Educational Course), με τίτλο:

«Phenotypic and Molecular Approaches for Detection and Control of Carbapenem- and Colistin-resistant Gram-negatives».

«Φαινοτυπικές και Μοριακές Προσεγγίσεις για τη Διάγνωση και τον Περιορισμό των Gram-αρνητικών Μικροβίων με Αντοχή στις Καρβαπενέμες και την Κολιστίνη».

Το Σεμινάριο αυτό φιλοξενήθηκε στο Ξενοδοχείο Domotel Xenia και οργανώθηκε από μία τριμελή Επιστημονική Επιτροπή, από τους καθηγητές Μικροβιολογίας Jacob Moran-Gilad (Israel), Surbhi Malhotra-Kumar (Belgium) και Spyros Pournaras (Greece). Το Σεμινάριο είχε επικεφαλής τον Βολιώτη Καθηγητή Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Σπύρο Πουρνάρα ο οποίος και πρότεινε τη διεξαγωγή του στον Βόλο.

Το Σεμινάριο παρακολούθησαν 35 συμμετέχοντες μαθητές από 12 Ευρωπαϊκές χώρες. Ως διδάσκοντες συμμετείχαν 5 Έλληνες και 11 Ευρωπαίοι καθηγητές Μικροβιολογίας, ανάμεσα στους οποίους ήταν πέραν των διοργανωτών, υψηλοτάτου κύρους επιστήμονες, όπως οι Καθηγητές Gian Maria Rossolini, Harald Seifert, Laurent Poirel, Alexander Friedrich, Luis Martinez-Martinez, Bhanu Sinha, Antonio Oliver, Tommaso Giani και Paul Higgins.

Μαθητές και διδάσκοντες έφθασαν στον Βόλο την Τετάρτη 21/5 και αναχώρησαν το Σάββατο 24/5.

Το επιστημονικό πρόγραμμα αποτελούνταν από 21 διαλέξεις των 30’. Οι συμμετέχοντες έδειξαν ιδιαίτερο ζήλο και συμμετείχαν σε ενδελεχείς συζητήσεις με τους ομιλητές μετά το τέλος κάθε διάλεξης. Ήταν κοινή η εκτίμηση ότι από το Σεμινάριο αυτό και από την εξαιρετική εμπειρία και γνώση των διδασκόντων, εξήχθησαν πολύτιμα συμπεράσματα, τα οποία θα χρησιμεύσουν στην καθημερινή πρακτική των συμμετεχόντων στα νοσοκομεία τους.

Πέρα από το Επιστημονικό Πρόγραμμα, παραδόθηκαν δύο δείπνα στους συμμετέχοντες-διδάσκοντες, το βράδυ της Πέμπτης 22/5 στο Ξενία και της Παρασκευής 23/5 στην παραλία του Βόλου. Ιδιαίτερα την Πέμπτη 22/5 υπήρχε και υψηλού επιπέδου μουσικό πρόγραμμα, από τους γνωστούς μουσικούς Βασίλη Γισδάκη (τραγούδι), Δημήτρη Παπαγγελίδη (κιθάρα), Μαριλίζα Παπαγγελίδη (τσέλο).

Συνολικά, όλοι όσοι ήρθαν στον Βόλο για το Σεμινάριο αυτό ενθουσιάστηκαν από το Επιστημονικό πρόγραμμα και από τη φιλοξενία, αλλά και από την ομορφιά της πόλης μας και εκδήλωσαν την επιθυμία τους να την επισκεφτούν σύντομα ξανά.