Ένας στους τρεις πρόσφυγες είναι θύμα βασανιστηρίων

«Δεν αναγνώριζα τον εαυτό μου. Ήμουν σκιά. Πέρασε καιρός μέχρι να μπορέσω να δω μια χαραμάδα ελπίδας. Ωστόσο, νιώθω συχνά να χάνεται ακόμα κι αυτή η ελπίδα και να με κυκλώνει το σκοτάδι. Αλλά δεν παύω να παλεύω να ζήσω τη ζωή που ξέρω ότι μου αξίζει». O 25χρονος Α. έφτασε στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 2017 και η ιστορία του μοιάζει με τις ιστορίες εκατοντάδων άλλων προσφύγων που εγκατέλειψαν τις χώρες τους επειδή έπεσαν θύματα βασανιστηρίων. Υπολογίζεται ότι περίπου το 35% του προσφυγικού πληθυσμού είναι άντρες και γυναίκες που επέζησαν από βασανιστήρια.

Μετά από ένα δύσκολο και επικίνδυνο ταξίδι ο 25χρονος Α. χρειάστηκε να διαμείνει σε επισφαλείς συνθήκες στα ελληνικά νησιά μέχρι να μεταβεί στην ηπειρωτική Ελλάδα, σε δομή φιλοξενίας προσφύγων στα όρια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Όταν ήρθε σε επαφή με το Πρόγραμμα Υποστήριξης Θυμάτων Βασανιστηρίων της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, υπέφερε από έντονο σωματικό και ψυχικό πόνο, απόρροια των βασανιστηρίων που είχε υποστεί στη χώρα προέλευσής του.

Είχε απαχθεί από μέλη τρομοκρατικής οργάνωσης, τα οποία τον κρατούσαν φυλακισμένο κάτω από απάνθρωπες συνθήκες βασανίζοντάς τον καθημερινά για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους. Σύμφωνα με την ψυχολόγο και τον ψυχίατρο της ΑΡΣΙΣ που τον παρακολουθούν, ο Α. διαθέτει αξιοθαύμαστη ψυχική ανθεκτικότητα και παρά τις δυσκολίες που συνάντησε μέχρι σήμερα, αξιοποιεί κάθε διαθέσιμη πηγή υποστήριξης για να επουλώσει τις πληγές του παρελθόντος και να πραγματοποιήσει τα όνειρά του για το μέλλον.

Ημέρα κατά των Βασανιστηρίων

Η 26η Ιουνίου έχει καθιερωθεί ως Διεθνής Ημέρα κατά των βασανιστηρίων από το 1998. Στις 26 Ιουνίου του 1987 είχε υπογραφεί η Διεθνής Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και την ίδια ημερομηνία του 1948 είχε συνταχθεί ο Καταστατικός Χάρτης του ΟΗΕ. Το Διεθνές Συμβούλιο κατά των Βασανιστηρίων, το οποίο επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την κυβέρνηση της Δανίας, εδρεύει στη Κοπεγχάγη. Τα μέχρι τώρα συμπεράσματα μελετών, ωστόσο, οδηγούν στη θλιβερή διαπίστωση πως τα βασανιστήρια είναι εγκλήματα που αποτελούν θλιβερή πραγματικότητα 33 χρόνια μετά την υπογραφή της Διεθνούς Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων.

Το Πρόγραμμα Υποστήριξης Θυμάτων Βασανιστηρίων της ΑΡΣΙΣ λειτουργεί από το Νοέμβριο του 2018 με τη χρηματοδότηση της ΜΚΟ German Doctors, ενώ από το Σεπτέμβριο του 2019 υλοποιείται μέσω του προγράμματος PIER III-Protection, Integration and Education for Refugees in Greece and Austria, με την υποστήριξη του The Coca-Cola Foundation και με τη συνεργασία της Caritas Austria. Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και ψυχικής υγείας, καθώς και υπηρεσιών νομικής στήριξης, σε ενήλικες αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες που έχουν επιζήσει από βασανιστήρια.

Μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα 160 άνθρωποι. Οι βασικές χώρες προέλευσης είναι η Συρία, το Ιράκ, το Ιράν, το Αφγανιστάν και αφρικανικές χώρες όπως η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το Τόγκο, το Καμερούν, το Σουδάν και η Γκάνα. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ωφελούμενων είναι άντρες, ηλικίας 18-35 ετών.

Ο λόγος που οδήγησε τους ανθρώπους αυτούς να εγκαταλείψουν τις χώρες προέλευσής τους και να αναζητήσουν προστασία στην Ελλάδα σχετίζεται με το ότι κινδύνευαν και κινδυνεύουν για λόγους σχετικούς με την εμπόλεμη κατάσταση ή με τις εμφύλιες συρράξεις που επικρατούν στη χώρα τους, αλλά και με την πολιτική τους δράση, με τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις, με την εθνοτική τους καταγωγή, καθώς και με το φύλο τους και τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό.

Πηγή: Έθνος