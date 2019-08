Ένας γάμος στον Βόλο «βγαλμένος» από κινηματογραφικό σενάριο

Δύο νέοι άνθρωποι, η Βολιώτισσα Έλμα και ο Αρμάντ, γεννημένος στη Γαλλία, αποφάσισαν να ενωθούν με τα ιερά δεσμά του γάμου. Πρόκειται για έναν γάμο πολυπολιτισμικό, στον οποίο θα παρευρεθούν άτομα από 31 διαφορετικές εθνικότητες που προέρχονται από 36 διαφορετικές πόλεις, μεταξύ των οποίων πολιτικοί, διπλωμάτες, δημοσιογράφοι, επιχειρηματίες, δικηγόροι, διοικητικά στελέχη εταιρειών και ερευνητές. Ο στόχος του ζευγαριού, που αγαπά την πόλη της Έλμας, είναι ο Βόλος να αποτελέσει το επίκεντρο προβάλλοντας τις ομορφιές του και τη μοναδική έννοια της φιλοξενίας.

Η Έλμα Χαλάτση, απόφοιτος του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ, πήρε την απόφαση να πάει στο Παρίσι μέσω του προγράμματος Εράσμους για να ολοκληρώσει τις σπουδές της. Στα σχέδιά της ήταν να μείνει στην Πόλη του Φωτός 6 μήνες, αλλά έμεινε 1 χρόνο δουλεύοντας σε ένα εργαστήριο στο Πανεπιστήμιο Pierre et Marie Curie. Χάρη στην εργαστηριακή εμπειρία που είχε ήδη (δύο δημοσιεύσεις από τη δουλειά της στο Τμήμα Γενετικής στο ΑΠΘ και στο Pierre et Marie Curie) και την ακαδημαϊκή της επίδοση (πτυχίο άριστα με τη 2η μεγαλύτερη βαθμολογία στο έτος της) έγινε δεκτή απευθείας και χωρίς μεταπτυχιακό στο διδακτορικό πρόγραμμα του Pierre et Marie Curie δουλεύοντας στο Ινστιτούτο Παστέρ. Σήμερα, διδάκτορας πλέον, δουλεύει στην έδρα μιας μεγάλης αμερικάνικης βιοτεχνολογικής εταιρείας (Bio-Rad) στο Παρίσι.

Η Έλμα έχει έναν αδερφό, τον Δημήτρη Χαλάτση, ενώ οι γονείς της, Γιάννης Χαλάτσης (συνταξιούχος του ΟΣΕ) και Ελένη Στάχτου, που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στον Βόλο, δραστηριοποιούνται τώρα στον χώρο της εστίασης στην οικογενειακή τους επιχείρηση στην Αγία Παρασκευή.

Ο Αρμάντ (Νέστορας) Λεμπλουά (Armand Gilles Leblois) σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στη Γαλλία, στο Πανεπιστήμιο Science Po. Προπτυχιακά ειδικεύτηκε στη Λατινική Αμερική, κάτι που τον οδήγησε στην Κολομβία, όπου δούλεψε στο Κοινοβούλιο και στη συνέχεια σε μια ΜΚΟ για άτομα με αναπηρία. Μεταπτυχιακό τελείωσε στη Science Po του Παρισιού με θέμα «Διεθνής ασφάλεια και διαχείριση κρίσεων», κάτι που τον έφερε στη μεγαλύτερη γαλλική εταιρεία – την Τotal – όπου και δούλευε τα 10 τελευταία χρόνια, περνώντας 5 από αυτά στη Νιγηρία και 3 στην Παπούα Νέας Γουινέας, δουλεύοντας στο κομμάτι της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Ο Αρμάντ έχει 3 αδέλφια, τη Lucie, τον Stephane και τον Benjamin. Ο Αξέλ (Axel) και η Κριστίν (Christine) Λεμπλουά, πρώην δημοσιογράφος, γονείς του Αρμάντ, μετά από μια μεγάλη καριέρα του πρώτου ως διευθύνων σύμβουλος (CEO) σε διάφορες τεχνολογικές εταιρείες που τον έφερε από το Παρίσι στην Αμερική, αποφάσισαν να ιδρύσουν τη δική τους ΜΚΟ για την Προώθηση των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρίες στην Ψηφιακή Εποχή, με την οποία ασχολούνται μέχρι και σήμερα. Συμμετείχαν ενεργά στη συγγραφή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και βοήθησαν ενεργά τόσο τις αναπτυσσόμενες, όσο και τις αναπτυγμένες χώρες για τη βελτίωση των πολιτικών ψηφιακής ένταξης. Έχουν βραβευτεί για τη συνδρομή τους από διάφορους οργανισμούς και συνεχίζουν να παίρνουν μέρος σε συνέδρια σε όλο τον κόσμο.

Η γνωριμία

Μεταξύ Νιγηρίας και Παπούας ο Αρμάντ γνωρίστηκε με την Έλμα στο Παρίσι σε μια τυχαία συνάντηση χάρη στη μεσολάβηση πολλών παραγόντων.

Ο Αρμάντ θα έμενε στο Παρίσι μόνο για 3 μήνες πριν φύγει για Παπούα. Η Έλμα ήταν μόλις στον πρώτο χρόνο του διδακτορικού της και έπρεπε να μείνει στην Πόλη του Φωτός. Κάτι που ξεκίνησε ως έρωτας του καλοκαιριού, ήταν τόσο δυνατό, που έκανε το ζευγάρι να τολμήσει και να ξεπεράσει τρία χρόνια από απόσταση. Και τι απόσταση; Χιλιόμετρα και διαφορά ώρας. Λίγους μήνες μετά η Έλμα θα πήγαινε να γνωρίσει όλη την οικογένεια του Αρμάντ στην Αμερική, η οποία μένει εκεί τα τελευταία 32 χρόνια.

Εκλογές στη Γαλλία

Στο τέλος του διδακτορικού της η Έλμα θα πάει να ζήσει με τον Aρμάντ για 2,5 μήνες στην Παπούα για να γράψει εκεί ένα μέρος του διδακτορικού της. Είναι άνοιξη πριν τις εθνικές εκλογές της Γαλλίας, όπου το κόμμα του Mακρόν κάνει για πρώτη φορά την εμφάνισή του. Μια υποψήφια τότε βουλευτής – η Anne Genetet – που εκπροσωπεί τους Γάλλους του εξωτερικού, θα επικοινωνήσει με τον Αρμάντ, ο οποίος είναι δραστήριος πολιτικά, για να του προτείνει να γίνει επικεφαλής της προεκλογικής της εκστρατείας. Ο Αρμάντ δέχεται και κερδίζουν την εκλογική μάχη.

Μια σχέση εμπιστοσύνης γεννιέται και ακολουθεί πρόταση της βουλευτή για να την ακολουθήσει στο κοινοβούλιο σαν σύμβουλος. Ο Αρμάντ παίρνει έναν χρόνο άδεια από την Τotal θέλοντας να εξασφαλίσει τα πρώτα βήματα της βουλευτή και να προετοιμάσει την ομάδα της.

Η πρόταση γάμου και οι εκπλήξεις

Σεπτέμβριος 2017 και ο Αρμάντ έχει μόλις μετακομίσει μόνιμα πια στο Παρίσι, ενώ η Έλμα προετοιμάζει την παρουσίαση του διδακτορικού της στις 25 του μήνα.

Η οικογένεια της Έλμας θα είναι εκεί (γονείς, αδελφός και γιαγιά) και ο Αρμάντ θα «συνωμοτήσει» μαζί τους. Η Έλμα νομίζει ότι οι δικοί της έχουν γυρίσει στον Βόλο την επομένη, αλλά ο Αρμάντ είχε άλλα σχέδια, αλλάζει τα εισιτήριά τους και θα τους «κρύψει» στο ξενοδοχείο φίλου του. Στις 27 του μήνα θα της κάνει πρόταση γάμου στην ταράτσα της νονάς του όπου και γνωρίστηκαν και στο εστιατόριο με θέα τον πύργο του Άιφελ όπου έχει επιλέξει να γιορτάσουν τον αρραβώνα τους θα τους περιμένει ήδη η οικογένεια της Έλμας. Την επόμενη, στα γενέθλια του Αρμάντ, πετάνε για Αμερική όπου και θα γιορτάσουν τον αρραβώνα τους με την οικογένεια του Αρμάντ, προς έκπληξη του Αρμάντ αυτή τη φορά, με ένα πάρτι έκπληξη οργανωμένο από τα αδέλφια του με όλους τους στενούς τους φίλους.

Ο γάμος

Δύο χρόνια χρειάστηκαν για να οργανώσουν τον γάμο τους στον Βόλο, όπως τον ονειρεύονται, ενώ μεσολαβεί ο γάμος του μικρότερου αδελφού του Αρμάντ στην Ινδία και ο γάμος τους αποφασίζεται για τις 17 Αυγούστου 2019. Το ζευγάρι έκανε πολλά ταξίδια όλο αυτό το διάστημα στον Βόλο για να οργανώσει τα πάντα, αλλά τίποτα δεν θα ήταν εφικτό χωρίς τη συμβολή των γονιών της Έλμας, οι οποίοι φρόντιζαν όλες τις λεπτομέρειες στον Βόλο και τη βοήθεια στενών οικογενειακών φίλων, όπως ο Αποστόλης Καψιώτης.

Η απόφαση του ζευγαριού να παντρευτεί στον Βόλο οφείλεται στο γεγονός ότι αγαπούν την πόλη που γεννήθηκε η Έλμα και ιδίως ο Αρμάντ, την οποία αγάπησε με την πρώτη ματιά… Σκοπός του ζευγαριού είναι μέσα από τον γάμο τους να γνωρίσουν οι καλεσμένοι, που προέρχονται από 31 διαφορετικές και από 36 διαφορετικές πόλεις, μεταξύ των οποίων πολιτικοί, διπλωμάτες, δημοσιογράφοι, επιχειρηματίες, δικηγόροι, διοικητικά στελέχη εταιριών και ερευνητές, τον Βόλο και τις ομορφιές του, αλλά και τη μοναδική έννοια της φιλοξενίας.

Νέα σελίδα…

Καθώς το ζευγάρι ετοιμάζεται για μια καινούργια σελίδα στην προσωπική του ζωή, καινούργιες σελίδες θα ανοίξουν επίσης στην επαγγελματική ζωή και των δύο. Η Έλμα παίρνει και επίσημα προαγωγή ως μάνατζερ της ομάδας Τεχνικής και Επιστημονικής Υποστήριξης της εταιρείας της σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία και ο Αρμάντ αλλάζει εταιρεία για μια μεγάλη θέση ως μάνατζερ της Networking Academy της εταιρείας Cisco Systems, η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στον Βόλο ακόμα. Το Cisco Networking Academy Program αποτελεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Cisco και έχει ως στόχο να εφοδιάσει τους σπουδαστές με τις κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες και προσόντα στις τελευταίες τεχνολογίες του δικτύου, έτσι ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις συνεχώς μεταβαλλόμενες εργασιακές απαιτήσεις, έχοντας εκπαιδεύσει μέχρι σήμερα πάνω από 7,8 εκατομμύρια σπουδαστές σε 180 χώρες.

Ο Αρμάντ θα είναι μάνατζερ μιας ομάδας συμβούλων που δραστηριοποιούνται στη Νότια Ευρώπη (Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ελλάδα, Κύπρο), καθώς και στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, το Λουξεμβούργο και το Ισραήλ.