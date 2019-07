Ένας 16χρονος έβγαλε 3.000.000 δολάρια στο Fortnite

Ζούμε στην εποχή όπου τα eSports όχι μόνο συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον της νεολαίας αλλά παράλληλα αποτελούν ένα άθλημα με παγκόσμια εμβέλεια και απολαβές που θα ζήλευαν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες, τενίστες κλπ.

Μία ακόμα απόδειξη για την επιβεβαίωση των παραπάνω έρχεται από το πρώτο παγκόσμιο τουρνουά Fortnite, το Fortnite World Cup, το οποίο ολοκληρώθηκε την Κυριακή. Νικητής αναδείχθηκε ο 16χρονος Kyle Giersdorf με το διαδικτυακό παρατσούκλι ‘Bugha’, ο οποίος μαζί με τη δόξα και την 1η θέση είδε τον τραπεζικό του λογαριασμό να γεμίζει με 3.000.000 δολάρια.

Στο τουρνουά συμμετείχαν περισσότεροι από 40 εκατομμύρια παίκτες, με τους 100 καλύτερους να ταξιδεύον στη Νέα Υόρκη για τον τελικό, εκεί όπου ο «Bugha» συγκέντρωσε 59 πόντους, 26 περισσότερους από τον δεύτερο!

Στο βίντεο που ακολουθεί η τελευταία μάχη:

After securing 59 points, @bugha is your first ever #FortniteWorldCup Solo Champion! 🏆🎉 pic.twitter.com/O5WAcVvjRA

Congrats to all of our winners this weekend at the #FortniteWorldCup Finals

Solo Champion: @bugha

Duos Champions: @nyhrox @aquaa

ProAM: @Airwaks @RLGRIME

Creative: #FishFam @cizzorz @hiimtylerh @suezhoo @zandOfficial pic.twitter.com/ilBs7RTeTv

— Fortnite (@FortniteGame) July 28, 2019