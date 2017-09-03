Έναρξη αγωνιστικών τμημάτων της ομάδας B.C.Volos

Την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου στις 7μ.μ θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συγκέντρωση των αγωνιστικών τμημάτων της ομάδας μας για την νέα αγωνιστική περίοδο 2017-2018 στο κλειστό γυμναστήριο Βάκης Παρασκευόπουλος .
Τα τμήματα Ανδρικό-Εφηβικό-Παιδικό-Κορασίδες-Παμπαίδες-Μίνι (1)..θα πρέπει να βρίσκονται στο Βάκης Παρασκευόπουλος ..( στις 7 το απόγευμα ).
Στην πρώτη συγκέντρωση θα είναι παρόν το προπονητικό τιμ και ο τεχνικός Δ/ντης κ. Καρακατσούνης Ιωάννης μαζί με τον υπεύθυνο Υποδομής κ. Καρακατσούνη Κων/νο θ’αναλύσουν το προπονητικό πρόγραμμα τους στόχους για την νέα αγωνιστική χρονιά, επίσης οι προπονητές κ. κ. Μάνος Αντώνης και Καραγιώργος Δημήτρης θα παρουσιαστούν από την ομάδα στα τμήματα που θα είναι υπεύθυνοι και θα προπονούν .
Οι νεαροί παίκτες που θα πρέπει να είναι στο Βάκης Παρασκευόπουλος το απόγευμα της Τρίτης για κάθε τμήμα αναλυτικά είναι :
ΑΝΡΙΚΟ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ Α-ΝΙΑΩΤΗΣ Α-ΚΑΜΜΕΝΟΣ Δ-ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ-ΕΚΑΤΟΜΜΑΤΗΣ Π-ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ Μ-ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ-ΜΑΚΡΗΣ Ε-ΓΟΥΤΖΟΥΛΙΑΣ Ν-ΤΖΩΡΤΖΗΣ Χ-ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ Ν-ΤΣΙΧΛΑΣ Ν-ΤΖΑΝΙΔΗΣ Ι-ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Δ-ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ Μ
ΠΑΙΔΙΚΟ-ΕΦΗΒΙΚΟ
ΓΟΥΤΖΟΥΛΙΑΣ Ν , ΠΑΝΑΓΉΣ Γ. ΤΣΙΧΛΑΣ Γ .ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤ..ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΘ .ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ Ν.ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ Μ.ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΙΟΡ .ΔΙΑΚΟΜΗΣ Θ .ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Β .ΠΑΝΤΖΙΟΣ Δ . ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΧΡ . ΒΑΙΤΣΗΣ Π . ΚΟΥΤΣΙΜΠΑΝΑΣ Γ . ΛΆΜΠΗΣ Κ . ΣΤΡΟΥΜΠΕΛΟΣ ΣΤ . ΠΑΤΑΚΙΟΥΤΗΣ ΣΟΦ. ΛΥΧΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΜΑΜΕΝΤΙΔΗΣ Ρ.
Β ΟΜΑΔΑ-ΠΑΙΔΙΚΟ.
ΒΛΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ-ΚΟΒΙΝΗΣ ΠΑΝΟΣ-ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΑΛΕΞ/ΡΟΣ-ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΧΑΡΗΣ-ΜΟΣΙΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ-ΑΛΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ-ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ-ΤΣΙΩΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΠΑΝΑΓΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ-ΠΑΝΑΓΟΣ ΝΙΚΟΣ-ΠΑΤΑΚΙΟΥΤΗΣ ΣΟΦΟ-ΜΑΜΑΤΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ-ΜΠΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ-ΚΟΥΤΣΙΜΠΑΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ-ΒΑΙΤΣΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ-ΚΑΡΑΔΕΜΗΤΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ-ΝΤΑΝΤΟΣ ΘΩΜΑΣ-ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΖΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ-ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ-ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ-ΑΝΕΣΤΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ-ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ-ΜΠΕΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ-ΕΥΤΥΧΙΑΔΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ-ΚΑΡΑΦΥΛΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ.
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ.
ΒΑΓΓΕΛΗΣ-ΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ-ΚΙΓΙΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ-ΧΑΤΖΗΛΙΓΟΣ ΣΠΥΡΟΣ-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ-ΤΑΝΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ-ΚΟΥΤΣΙΜΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ-ΚΟΥΜΟΥΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΟΣ-ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΣΙΔΕΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ-ΧΡΑΠΑΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΜΑΝΟΣ ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ.ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΙΝΙ 1.
ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΣΤΑΘΗΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΨΙΩΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ-ΜΟΥΣΤΡΟΥΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΝΤΑΓΟΥΛΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ-ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ-ΜΠΑΡΤΖΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ-ΜΠΕΛΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ-ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ-ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ-ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΝΑΣΟΣ-ΤΣΑΡΔΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΔΗΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ.
ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ.
ΖΑΡΜΠΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΠΑΤΣΑΛΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ-ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ-ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΣΠΑΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ-ΚΑΤΣΙΚΛΗ Ε-ΣΤΑΥΡΙΔΗ Δ.ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ε-ΛΩΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ Ι-ΜΑΡΙΝΟΥ Κ-ΚΟΥΡΓΙΑ Ε-ΛΑΦΤΣΙΔΟΥ-ΜΑΤΙΚΑ Σ.
Για τα υπόλοιπα τμήματα της υποδομής θα υπάρξει ανακοίνωση και όλοι οι γονείς και οι μικροί αθλητές μας θα ειδοποιηθούν προσωπικά …
Τηλ.επικοινωνίας: 6946284232-6972124459-6973881647
Τηλ.γραμματείας : 6987048486…
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