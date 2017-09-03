ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Έναρξη αγωνιστικών τμημάτων της ομάδας B.C.Volos

Αθλητισμός

Τροχαίο στη Λάρισα – Τραυματίστηκε στο πόδι μοτοσυκλετιστής

Τοπικά

15χρονος έπαθε ηλεκτροπληξία μέσα σε εγκαταλελειμμένο βαγόνι τρένου

Ελλάδα

Βόλος: Τον πλήρωσε για να του προμηθεύσει πετρέλαιο αλλά δεν το παρέδωσε ποτέ

Τοπικά

Σπάνιο βίντεο: Πώς ήταν το παζάρι της Λάρισας το 1984!

Τοπικά

Συνελήφθησαν στον Παλαμά με ένα κιλό κάνναβης

Τοπικά

Παραχωρούνται στον Δήμο Λαρισαίων το στρατόπεδο «Τζήμα» και μέρος του στρατοπέδου «Μπουγά»

Τοπικά

Λαρισαίος επιχειρηματίας έδωσε μπόνους 18.000 ευρώ στο προσωπικό του

Τοπικά

ΑΝΤΑΡΣΥΑ: Αντίσταση και αγώνας ενάντια στα 113 προαπαιτούμενα

Τοπικά

Τι είναι η βόμβα υδρογόνου -Το πιο ισχυρό όπλο που έχει κατασκευαστεί

Κόσμος

Κρήτη: Η Μητρόπολη καλεί σε απολογία τον ιερέα που καλλιεργούσε δενδρύλλια χασίς

Ελλάδα

Εγκλημα στο Περιστέρι: Ο 41χρονος πάλεψε με τον δολοφόνο του

Ελλάδα

Νέα αφαίμαξη 5 δισ. από τις άδειες τσέπες των συνταξιούχων

Οικονομία

Διακομιδή 40χρονης από την Αλόννησο στον Βόλο

Τοπικά

Σύλληψη 17χρονου οπαδού στο ΕΑΚ για παράβαση του νόμου περί βεγγαλικών

Τοπικά

O καιρός σήμερα στον Βόλο

Τοπικά

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι νέοι φοιτητές που ψάχνουν σπίτι -Δικαιώματα και υποχρεώσεις

Ελλάδα

Παγκόσμιος συναγερμός: Η Β. Κορέα έκανε πυρηνική δοκιμή πανίσχυρης βόμβας υδρογόνου

Κόσμος

Διαβάστε σήμερα στη «ΘΕΣΣΑΛΙΑ»:

Χωρίς κατηγορία

Πέθανε αιφνιδιαστικά παλιός ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ

Τοπικά

Στη Μονάδα Εγκαυμάτων του «Παπανικολάου» ο υπάλληλος της ΔΕΗ

Τοπικά

Σκοτώθηκε δίπλα στο σπίτι του

Τοπικά

Διαμαρτυρία του Αγροτικού Συλλόγου Ν.Πηλίου με αφορμή την επίσκεψη Αποστόλου στη Μαγνησία

Τοπικά

Ξεκινά και πάλι η διαδικασία των εγγραφών και μετεγγραφών στο ΕΠΑΛ Βελεστίνου

Τοπικά

Τελετή έναρξης για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης Νέων Γυναικών στην παραλία του Βόλου

Αθλητισμός

Σύλληψη 45χρονου στη Μηλίνα για παράνομο εμπόριο

Τοπικά

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των τρένων στον Σπερχειό

Ελλάδα

Δίκαιη ήττα για την Εθνική μας από τη Γαλλία – Τα δύο πρόσωπά της

Αθλητισμός

Ασφαλιστικό: Ούτε τις μισές εισφορές που έχουν πληρώσει δεν θα παίρνουν πίσω οι νέοι συνταξιούχοι

Οικονομία

Νέο θανατηφόρο τροχαίο στην Κρήτη – Ενας νεκρός και δύο τραυματίες

Ελλάδα

Κένυα: Επτά μαθήτριες λυκείου έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά στον κοιτώνα του οικοτροφείου τους

Κόσμος

Εγκυος ποζάρει με 20.000 μέλισσες στην κοιλιά της σε μια σοκαριστική φωτογράφιση

Θ Plus

Τραγωδία σε αεροπορική επίδειξη στη Μόσχα -Συνετρίβη αεροσκάφος, δύο νεκροί

Κόσμος

Επτά νεκροί από επίθεση σε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Βαγδάτη

Κόσμος

Ηλεία: Φρικτό δυστύχημα – Εχασε τη ζωή του 86χρονος με αλυσοπρίονο

Ελλάδα

Αγνόησε τη μόλυνση του Θερμαϊκού και μπήκε να κολυμπήσει

Ελλάδα

Ελεγχοι σε χιλιάδες φορτηγά στις ιταλικές πόλεις -Φόβοι για τρομοκρατικό χτύπημα

Κόσμος

Απίστευτο πάρτι χλιδής: Τα «έσπασαν» Αραβες και Ελληνες στο Nammos -Σαμπάνιες 72.000 ευρώ

Lifestyle, Θ Plus

Κωπηλασία 100 χιλιομέτρων στον Παγασητικό για την ενίσχυση της «Φλόγας» (photos, video)

Τοπικά

Με γερανούς προσπαθούν να ανοίξουν τη σιδηροδρομική γραμμή

Ελλάδα

Ξύλο και ΜΑΤ στο Ρέθυμνο σε «κατάσχεση» καταστήματος (video)

Ελλάδα

Kαι…»λοταρίες» θα εξαγγείλει ο Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη

Ελλάδα

Άγρια δολοφονία 41χρονου στο Περιστέρι – Νεκρός στο σπίτι του για ημέρες

Ελλάδα

Ορθοπεταλιές αγάπης και αλληλεγγύης- Από τη Γερμανία στην Ελλάδα με ποδήλατο

Ελλάδα

Συνθήματα αθλιότητας

Οι εικόνες της ημέρας

Καλώδια πάνω από κούνιες

Οι εικόνες της ημέρας

Χώματα και πέτρες

Οι εικόνες της ημέρας

Η γοητεία των χρωμάτων

Οι εικόνες της ημέρας

Δήμος-ΠΑΕ

Παραπολιτικά

Πλάκα έχουν…

Παραπολιτικά

Αθλητισμός

Έναρξη αγωνιστικών τμημάτων της ομάδας B.C.Volos

Την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου στις 7μ.μ θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συγκέντρωση των αγωνιστικών τμημάτων της ομάδας μας για την νέα αγωνιστική περίοδο 2017-2018 στο κλειστό γυμναστήριο Βάκης Παρασκευόπουλος .
Τα τμήματα Ανδρικό-Εφηβικό-Παιδικό-Κορασίδες-Παμπαίδες-Μίνι (1)..θα πρέπει να βρίσκονται στο Βάκης Παρασκευόπουλος ..( στις 7 το απόγευμα ).
Στην πρώτη συγκέντρωση θα είναι παρόν το προπονητικό τιμ και ο τεχνικός Δ/ντης κ. Καρακατσούνης Ιωάννης μαζί με τον υπεύθυνο Υποδομής κ. Καρακατσούνη Κων/νο θ’αναλύσουν το προπονητικό πρόγραμμα τους στόχους για την νέα αγωνιστική χρονιά, επίσης οι προπονητές κ. κ. Μάνος Αντώνης και Καραγιώργος Δημήτρης θα παρουσιαστούν από την ομάδα στα τμήματα που θα είναι υπεύθυνοι και θα προπονούν .
Οι νεαροί παίκτες που θα πρέπει να είναι στο Βάκης Παρασκευόπουλος το απόγευμα της Τρίτης για κάθε τμήμα αναλυτικά είναι :

ΑΝΡΙΚΟ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ Α-ΝΙΑΩΤΗΣ Α-ΚΑΜΜΕΝΟΣ Δ-ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ-ΕΚΑΤΟΜΜΑΤΗΣ Π-ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ Μ-ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ-ΜΑΚΡΗΣ Ε-ΓΟΥΤΖΟΥΛΙΑΣ Ν-ΤΖΩΡΤΖΗΣ Χ-ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ Ν-ΤΣΙΧΛΑΣ Ν-ΤΖΑΝΙΔΗΣ Ι-ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Δ-ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ Μ
ΠΑΙΔΙΚΟ-ΕΦΗΒΙΚΟ
ΓΟΥΤΖΟΥΛΙΑΣ Ν , ΠΑΝΑΓΉΣ Γ. ΤΣΙΧΛΑΣ Γ .ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤ..ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΘ .ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ Ν.ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ Μ.ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΙΟΡ .ΔΙΑΚΟΜΗΣ Θ .ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Β .ΠΑΝΤΖΙΟΣ Δ . ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΧΡ . ΒΑΙΤΣΗΣ Π . ΚΟΥΤΣΙΜΠΑΝΑΣ Γ . ΛΆΜΠΗΣ Κ . ΣΤΡΟΥΜΠΕΛΟΣ ΣΤ . ΠΑΤΑΚΙΟΥΤΗΣ ΣΟΦ. ΛΥΧΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΜΑΜΕΝΤΙΔΗΣ Ρ.
Β ΟΜΑΔΑ-ΠΑΙΔΙΚΟ.
ΒΛΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ-ΚΟΒΙΝΗΣ ΠΑΝΟΣ-ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΑΛΕΞ/ΡΟΣ-ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΧΑΡΗΣ-ΜΟΣΙΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ-ΑΛΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ-ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ-ΤΣΙΩΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΠΑΝΑΓΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ-ΠΑΝΑΓΟΣ ΝΙΚΟΣ-ΠΑΤΑΚΙΟΥΤΗΣ ΣΟΦΟ-ΜΑΜΑΤΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ-ΜΠΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ-ΚΟΥΤΣΙΜΠΑΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ-ΒΑΙΤΣΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ-ΚΑΡΑΔΕΜΗΤΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ-ΝΤΑΝΤΟΣ ΘΩΜΑΣ-ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΖΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ-ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ-ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ-ΑΝΕΣΤΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ-ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ-ΜΠΕΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ-ΕΥΤΥΧΙΑΔΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ-ΚΑΡΑΦΥΛΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ.
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ.
ΒΑΓΓΕΛΗΣ-ΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ-ΚΙΓΙΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ-ΧΑΤΖΗΛΙΓΟΣ ΣΠΥΡΟΣ-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ-ΤΑΝΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ-ΚΟΥΤΣΙΜΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ-ΚΟΥΜΟΥΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΟΣ-ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΣΙΔΕΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ-ΧΡΑΠΑΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΜΑΝΟΣ ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ.ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΙΝΙ 1.
ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΣΤΑΘΗΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΨΙΩΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ-ΜΟΥΣΤΡΟΥΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΝΤΑΓΟΥΛΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ-ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ-ΜΠΑΡΤΖΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ-ΜΠΕΛΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ-ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ-ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ-ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΝΑΣΟΣ-ΤΣΑΡΔΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΔΗΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ.
ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ.
ΖΑΡΜΠΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΠΑΤΣΑΛΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ-ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ-ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΣΠΑΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ-ΚΑΤΣΙΚΛΗ Ε-ΣΤΑΥΡΙΔΗ Δ.ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ε-ΛΩΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ Ι-ΜΑΡΙΝΟΥ Κ-ΚΟΥΡΓΙΑ Ε-ΛΑΦΤΣΙΔΟΥ-ΜΑΤΙΚΑ Σ.

Για τα υπόλοιπα τμήματα της υποδομής θα υπάρξει ανακοίνωση και όλοι οι γονείς και οι μικροί αθλητές μας θα ειδοποιηθούν προσωπικά …
Τηλ.επικοινωνίας: 6946284232-6972124459-6973881647
Τηλ.γραμματείας : 6987048486…
BC.VOLOS-PLAY WITH “ PASSION “
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SITE:basketballclubvolos.simplesite.com

 

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