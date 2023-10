Ένα ξεχωριστό και ιδιαίτερο βιβλίο από τον Gary Vaynerchuk – «#AskGaryVee»

Της

Μαρίας Αλμπανίδου,

νομικού MSc Ποινικού

και Εγκληματολογικού Δικαίου,

αρθρογράφου, ποιήτριας

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι και αγαπημένες και καλή Κυριακή να έχουμε! Το σημερινό βιβλίο, το οποίο θα σας παρουσιάσω, είναι τόσο ξεχωριστό, τόσο ιδιαίτερο, τόσο μοναδικό, όσο μοναδικός είναι και ο συγγραφέας του, ο διάσημος στα social media και ειδικά στο Instagram GaryVee για τα υπέροχα, υπέροχα βιντεάκια του και την τεράστια γνώση, την οποία ενσταλάζει σε όσους τον ακολουθούν σχετικά με την επιχειρηματικότητα, την ηγεσία, το lifecoaching, τα social media και ένα σωρό άλλα θέματα τα οποία πραγματεύεται. Το βιβλίο του είναι το περίφημο «#AskGaryVee – Οι σκέψεις ενός επιχειρηματία για την ηγεσία, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την αυτογνωσία» του, όπως ανάφερα, Gary Vaynerchuk από τις εκδόσεις Key Books, 1η έκδοση του Οκτωβρίου του 2021.

Ποιος είναι όμως αυτός ο τόσο επιδραστικός και αντισυμβατικός επιχειρηματίας και συγγραφέας;

Ο Gary Vaynerchuk είναι, όπως ήδη σας εξέθεσα, επιχειρηματίας, συγγραφέας, ομιλητής και επίσης χτίζει και επιχειρήσεις. Αφού απογείωσε τον τζίρο της οικογενειακής οινοποιίας από τα 3 στα 60 εκατομμύρια δολάρια, ίδρυσε τη VaynerMedia, ένα από τα κορυφαία ψηφιακά πρακτορεία του πλανήτη. Παρουσιάζει την εξαιρετικά δημοφιλή εκπομπή #AskGaryVee. Παράλληλα δίνει τακτικά δημόσιες ομιλίες. Του έχουν γίνει αφιερώματα στους New York Times και στο Inc.

-Το περιοδικό Forbes τον ανακήρυξε ως έναν από τους πιο επιδραστικούς ανθρώπους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

-Το 2015 ο συγγραφέας μπήκε στην ετήσια λίστα με τους 40 πιο επιτυχημένους επιχειρηματίες κάτω από 40 ετών (Crain’s New York Business).

-Η εκπομπή του στο YouTube, με τίτλο #AskGaryVee, έχει σχεδόν 3,5 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες από όλο τον κόσμο.

Πραγματικά καθυστέρησα πάρα πολύ να τελειώσω το συγκεκριμένο βιβλίο αφού στην ουσία το μελέτησα και εμβάθυνα σ’ αυτό. Σταματούσα συνέχεια για να θαυμάσω και να εντρυφήσω στα όσα έλεγε, αφού ήταν τόσο πολύτιμα, ουσιαστικά, σημαντικά και περιεκτικά που μόνο μελετώντας τα μπορούσες να τα κατανοήσεις και να κερδίσεις από αυτά. Είναι ένας θησαυρός τα όσα λέει, όλα όσα λέει, κάθε λέξη, κάθε παράγραφος, κάθε σελίδα. Συμβουλές για την επιχειρηματικότητα, την ηγεσία, τα social media, τη σκληρή δουλειά, την εκπαίδευση, τις περίφημες δικαιολογίες, την ευγνωμοσύνη, το μάνατζμεντ, τις επενδύσεις, την αυτογνωσία, ακόμη και για τη μουσική, τα αθλητικά, το κρασί και τόσα άλλα που θα σας ανοίξουν τους ορίζοντες και θα δημιουργήσουν μέσα σας δρόμους και μονοπάτια που ούτε κι εσείς φανταζόσασταν ότι υπήρχαν. Και δεν χρειάζεται να είστε επιχειρηματίας ή influencer για να διαβάσετε το βιβλίο. Στον οποιοδήποτε απλό, καθημερινό άνθρωπο μπορεί να φανεί χρήσιμο. Σας το ξαναλέω και το επαναλαμβάνω για να το κατανοήσετε βαθιά μέσα σας: Είναι ένας θησαυρός! Από τα λίγα βιβλία που με έχουν επηρεάσει τόσο πολύ και με έχουν βοηθήσει τόσο πολύ!

Σας δίνω ένα παράδειγμα από ένα σημείο στην αρχή που το αγαπώ πολύ:

«Σίγουρα θα σου έχει τύχει να μετανιώσεις μετά τη λήψη κάποιας σημαντικής απόφασης. Όπως σε όλους μας. Στα παιδιά, όταν τελικά επιλέξουν σε ποια σχολή θα φοιτήσουν. Στους μάνατζερ, μετά από μια πρόσληψη. Στους επιχειρηματίες, αφότου επενδύσουν. Επειδή ξέρεις ότι πάντα υπάρχει η πιθανότητα να τα έκανες θάλασσα και να σου διέφυγε το σωστό. Η τέλεια σχολή. Ο τέλειος υπάλληλος. Το τέλειο μέρισμα. Ο καθένας έχει ζήσει τη δική του #onealmond στιγμή («Η στιγμή με το αμύγδαλο». Αναφέρεται σε κάποια στιγμή σχετικά με το θέμα των επενδύσεων).

Ωστόσο, κάποια στιγμή πρέπει να ωριμάσεις, να αποδεχτείς την απόφαση που πήρες και να προχωρήσεις. Στην τελική, πήρες την απόφαση αυτή για κάποιο λόγο, εμπιστεύσου την κρίση σου. Δεν έχει νόημα να κοιτάς πίσω. Ακόμα κι αν ανακαλύψεις ότι έκανες λάθος, κανένα πρόβλημα, αφού η κάθε σου επιλογή κάπου σε οδηγεί. Μπορεί να είναι η απόδοση μιας επένδυσης ή ένα μάθημα που πήρες. Μερικές φορές είναι δύσκολο να καταλάβεις τι είναι πιο ωφέλιμο. Σε κάθε περίπτωση, όσο δεν φοβάσαι να πάρεις αποφάσεις, όσο δεν σε ικανοποιεί το να αμφιταλαντεύεσαι, δεν θα μείνεις ποτέ στον άσο. Προχώρα. Πάρε την απόφαση. Και να θυμάσαι: Να είσαι ευγνώμων που έχεις την τύχη να έχεις πολλές επιλογές. Είναι κάτι παραπάνω από ευλογία».

Δεν είναι εξαιρετικό απόσπασμα; Δεν είναι πολύ ουσιαστικό, πολύ βοηθητικό και χρήσιμο; Έτσι ακριβώς είναι όλο το βιβλίο.

Θα σας αφήσω με ένα άλλο υπέροχο απόσπασμα για να δείτε τι «μαγικός» και ευφυής επιχειρηματίας είναι:

«Να σκέφτεσαι όπως ένα σούπερ μάρκετ. Σκέψου σαν σούπερ μάρκετ. Τα σούπερ μάρκετ ξέρουν ότι πας για τα απαραίτητα, γι’ αυτό τοποθετούν τα αβγά και το γάλα μακριά από την είσοδο, έτσι ώστε να διασχίσεις όλο το κατάστημα για να πάρεις αυτό που χρειάζεσαι. Στο μεταξύ προσπαθούν με στρατηγική τοποθέτηση προϊόντων να σε κάνουν να ξοδέψεις περισσότερα, όμως δεν σε εμποδίζουν να πάρεις γάλα ούτε σε αναγκάζουν να κατέβεις στον κάτω όροφο»

Σκέψου λοιπόν όπως ένα σούπερ μάρκετ!

Ώς την άλλη φορά έχετε την αγάπη μου και καλή σας ανάγνωση!