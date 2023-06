Ένα Πουλί μετράει τ’ άστρα

γράφει το Τοπικό Τμήμα του Οδηγισμού της Νέας Ιωνίας

Τα Σμήνη των Τοπικών Τμημάτων του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού της Νέας Ιωνίας και της Σκιάθου, μαζί με τα Στελέχη τους, πραγματοποίησαν κατασκηνωτικό τριήμερο στη Σκιάθο. Στόχος, παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, ήταν η συνειδητοποίηση της θέσης του ανθρώπου απέναντι στη φύση και στον πλανήτη μας, καθώς και η γνωριμία με τα θαυμαστά φαινόμενα του Σύμπαντος, μέσα από τη μελέτη του ουρανού και του διαστήματος.

Χιλιάδες σμήνη αστεριών, οκτώ πλανήτες και ένας Ήλιος. Από αυτά αποτελείται ο Γαλαξίας μας…

Αυτά βλέπουμε και εμείς από την Γη τόσα χρόνια σαν φωτάκια στο βραδινό ουρανό και μας φαίνονται όλα ίδια.

Αν τα δούμε από κοντά θα προσέξουμε πόσο διαφορετικά είναι μεταξύ τους.

Στην ερευνητική ομάδα της NASA, την Εθνική Διοίκηση Αεροναυτικής και Διαστήματος, μια νέα ιδέα γεννήθηκε …

Να κάνουν το Σύμπαν άνω κάτω!

Να μελετήσουν δηλαδή αν μπορούν να φτιάξουν ένα νέο σύμπαν από την αρχή.

Έτσι κάλεσαν 5 διαστημικές αποστολές με τους πιο έμπειρους αστροναύτες που έχει δει ποτέ ο πλανήτης τις οποίες εκπροσώπησαν Πουλιά της Νέας Ιωνίας Μαγνησίας και της Σκιάθου.

Το ταξίδι είχε διάρκεια 3 γήινες μέρες, δηλαδή 14.000.421 έτη φωτός.

Αρχικά δόθηκαν πληροφορίες για τους αστερισμούς και τους πλανήτες για τον αριθμό τους, το σχήμα τους, το μέγεθος τους, τα χαρακτηριστικά τους και την τροχιά τους.

Για το λόγο αυτό οι αποστολές συγκεντρώθηκαν στο εκπαιδευτικό κέντρο μέχρι ο ουρανός να τεθεί σε μελέτη.

Με την βοήθεια διακεκριμένων Αστροναυτών οι Αποστολές Όσιρις Ρεξ, Απόλλων 11, Σπούτνικ 1, Άρτεμις 1, Κολούμπια μελέτησαν τη διαφορετικότητα κάθε πλανήτη και αστερισμού, την ισότητα αφού κάθε πλανήτης και αστερισμός έχει την ίδια σημασία και σπουδαιότητα ύπαρξης στον γαλαξία και τέλος τη συνεργασία που δημιουργείται με τη δύναμη της βαρύτητας η οποία κρατά τόσους αιώνες τους πλανήτες και τους αστερισμούς σε άψογη τροχιά.

Αυτές οι έννοιες απασχόλησαν τους Ερευνητές.

Αυτές αποφάσισαν να αλλάξουν……

Μα το Σύμπαν έστειλε το δικό του μήνυμα, με τα ακραία φυσικά φαινόμενα που επικράτησαν το Σαββατοκύριακο 17 & 18 Ιουνίου.

Έτσι σταμάτησε την απόφαση των εκπροσώπων της NASA και τις αποστολές στο να αλλάξουν το σύμπαν.

Με την επίσκεψη στον πλανήτη Κου – Κουν ΆΡΗ οι διαστημικές αποστολές κατανόησαν πόσο σημαντικό είναι να συνεργαζόμαστε άνθρωποι και πλανήτες διατηρώντας τα διαφορετικά χαρακτηριστικά μας.

Μπορούμε να φτιάξουμε ένα νέο Σύμπαν;

«Όχι» απάντησαν.

Σεβόμαστε τη φύση και συνεχίζουμε να ΔΙΝΟΥΜΕ ΧΕΡΙ!!!

Για την πραγματοποίηση αυτού του κατασκηνωτικού τριημέρου δούλεψαν στελέχη του Οδηγισμού από τα Τοπικά Τμήματα Σκιάθου, Νέας Ιωνίας Μαγνησίας, Βόλου, Κοζάνης και Θεσσαλονίκης ενώ ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έδωσε την εθελοντική του παρουσία στην διάρκεια του τριημέρου.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Σκιάθου, το Αστυνομικό Τμήμα και η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Σκιάθου ήταν κοντά στα παιδιά ενώ η Σχολική Επιτροπή του Δήμου Σκιάθου και η Μονή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, φρόντισαν ώστε οι κατασκηνωτές να φιλοξενηθούν σε ασφαλές περιβάλλον.

Η Skiathos OE εξασφάλισε οικονομικά εισιτήρια για τις μετακινήσεις των συμμετεχόντων, ενώ η Skiathos Bus Transports ανέλαβε την μεταφορά των παιδιών εντελώς δωρεάν.

Ξενοδοχεία και εστιατόρια της Σκιάθου μαγείρεψαν με μεγάλη αγάπη για τα παιδιά. Αξίζουν πολλές ευχαριστίες στο Ξενοδοχείο Εσπερίδες, στα εστιατόρια Villa Rosa, Maniatis Garden, Rose Garden, Κόζιακας, No name, I love Souvlaki, Souvlaki Strike, Time Out, Ακρογυάλι, στους φούρνους Άριστον & Mamma Mia, για την μαναβική στην Φρουτομάνια και στο Καπάκι, για την μερέντα στο καφέ CANTEEN και τα σνακ στην Κάβα Κοψιδάκη.

Το Skiathos Palace Hotel προσέφερε τα νερά και τα αναψυκτικά της κατασκήνωσης, τα απορρυπαντικά οι κύριοι Βαλαχής και Σκοτίδας, τις τέντες το 4 Season και τους πυροσβεστήρες τα Ηλεκτρικά Αδάμ.

Τέλος οι φίλοι του Οδηγισμού Χρήστος Παπακωνσταντίνου, Θεοδόσης Παρίσης και Μελίνα Χατζή ήταν κοντά στην διοργάνωση με το δικό τους ξεχωριστό τρόπο.

Το Τοπικό Τμήμα ΣΕΟ της Νέας Ιωνίας, εκφράζει ένα μεγάλο ευχαριστώ, στο Τοπικό Τμήμα του ΣΕΟ της Σκιάθου, για την όλη φροντίδα.

«Η εμπειρία για τα παιδιά ήταν ανεπανάληπτη», αναφέρουν τα στελέχη Μάρα Πασχαλίδου και Δέσποινα Βουλελίκα , που συνόδευσαν τα παιδιά του Οδηγισμού στη Σκιάθο. «Κοντά στη φύση, με αγαπημένους φίλους και φορώντας το Οδηγικό μαντήλι Τα παιδιά ένιωσαν πιο σίγουρα για τον εαυτό τους, με περισσότερη οικολογική συνείδηση μέσω της βιωματικής γνώσης, έκαναν νέους φίλους και γέμισαν το σακίδιο τους με νέες εμπειρίες και εφόδια».

Κι αυτή την ουσιαστική περιπέτεια της εσωτερικής χαράς, της αυτοβελτίωσης, της ισχυροποίησης της προσωπικότητας του παιδιού, ο Οδηγισμός, μέσα από τις διαφορετικές του δράσεις, την προσφέρει απλόχερα…

Καλό καλοκαίρι!

Ξανά μαζί σας τον Σεπτέμβρη για μια νέα Οδηγική χρονιά!

