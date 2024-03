Ένα νέο αστέρι θα κάνει την εμφάνισή του στον ουρανό! Συμβαίνει κάθε 79 χρόνια

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αστρονόμοι και λάτρεις της αστρονομίας για ένα σπάνιο φαινόμενο που συμβαίνει κάθε 79 χρόνια. Ένα νέο άστρο μπορεί να εμφανιστεί στον ουρανό τη στιγμή που μιλάμε ή οποτεδήποτε μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Ο σχηματισμός του καινοφανή αστέρα (nova) θα συμβεί στον αστερισμό του Corona Borealis που βρίσκεται ανάμεσα στον αστερισμό του Βοώτη και του Ηρακλή.

Rare #explosion in space is set to create a new star in the night sky that will be visible for just one week

The T CrB star is expected to emit a #nova blast between now and September

T CrB is located in the Corona Borealis constellation, 3,000 light-years away pic.twitter.com/IDFPdZqV3f

— Hans Solo (@thandojo) March 14, 2024