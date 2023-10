Ένα φιλί περιμένοντας το θάνατο… Η συγκλονιστική φωτογραφία που τράβηξε ζευγάρι από το φεστιβάλ που αιματοκύλισε η Χαμάς

Μια συγκλονιστική φωτογραφία τράβηξε ζευγάρι Ισραηλινών που είχε επισκεφτεί το μουσικό φεστιβάλ, το οποίο αιματοκύλισαν οι μαχητές Χαμάς, κοντά στη Λωρίδα της Γάζας. Ενώ περίμεναν τον θάνατό τους, σφράγισαν την αγάπη τους με ένα φιλί.

Η Αμίτ και ο Νιρ ήταν ανάμεσα στους νέους που βρέθηκαν μαζί με έναν φίλο τους, τον Ζιβ, στο φεστιβάλ όταν οι μαχητές της Χαμάς άνοιξαν πυρ σκοτώνοντας τουλάχιστον 260 ανθρώπους.

Το ζευγάρι έπεσε στο έδαφος και κρύφτηκε μέσα στους θάμνους περιμένοντας να τους ανακαλύψουν οι αρματωμένοι τρομοκράτες της Χαμάς και να τους εκτελέσουν ή να τους αιχμαλωτίσουν . Χωρίς να ξέρουν εάν σε λίγα λεπτά θα ζουν ή θα πεθάνουν, τράβηξαν μια συγκλονιστική σέλφι με τους δυο τους να δίνουν ένα τελευταίο φιλί για να «σφραγίσουν» την αγάπη τους και να αφήσουν ένα ενθύμιο από αυτή εάν έφευγαν από τη ζωή.

This picture was taken by a couple who attended the music festival, Amit and Nir, while they were hiding in the bushes from Hamas terrorists who slaughtered hundreds of young Israelis at a party.

They took it to leave a memory of love in case they die#Israel_under_attack pic.twitter.com/zg0fACLIcU

— David Saranga (@DavidSaranga) October 10, 2023