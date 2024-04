Ένα «εξαιρετικά έντονο» σύννεφο σκόνης από τη Σαχάρα «σκεπάζει» την Ευρώπη – Οι κίνδυνοι για την υγεία

Ένα «εξαιρετικά έντονο» σύννεφο σκόνης από τη Σαχάρα διασχίζει την Ευρώπη, με αποτέλεσμα η ατμόσφαιρα να είναι αποπνικτική και να «σκεπάζει» τα πάντα.

Αυτό το νέο σύννεφο αφρικανικής σκόνης, που έχει ξεκινήσει από τις 6 Απριλίου, είναι το τρίτο του είδους του που φτάνει στην Ευρώπη τις τελευταίες εβδομάδες. Το νέφος ταξίδεψε στο μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας για να φτάσει στη νοτιοανατολική Γαλλία, τη Γερμανία και τη νοτιοανατολική Βρετανία, όπως μεταδίδει το Skynews.

Ο κίνδυνος για την υγεία

Εκτός από τη μουντή και αλλόκοτη ατμόσφαιρα, έφερε ατμοσφαιρική ρύπανση από μικροσκοπικά σωματίδια «PM10» -τα οποία είναι αρκετά μικρά ώστε να τα εισπνέουν οι πολίτες- ξεπερνώντας το όριο ασφαλείας της ΕΕ σε ορισμένες περιοχές.

Η έκθεση σε αυξημένα επίπεδα PM10 μπορεί να έχει διάφορες επιπτώσεις στην υγεία, όπως κρίσεις άσθματος ή αλλεργίες καθώς και την επιδείνωση ορισμένων αναπνευστικών και καρδιαγγειακών νόσων, κυρίως σε ευπαθείς ομάδες (έγκυοι, παιδιά, ηλικιωμένοι, ανοσοκατεσταλμένοι).

Η προειδοποίηση της Copernicus

Οι συγκεντρώσεις αυτές θα συνεχίσουν να αυξάνονται τις επόμενες ημέρες λόγω των ευνοϊκών ατμοσφαιρικών συνθηκών που παρατείνουν την μεταφορά σκόνης, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα (CAMS) του παρατηρητηρίου Copernicus.

«Αυτό το τελευταίο επεισόδιο μεταφοράς σκόνης από την Σαχάρα είναι το τρίτο στο διάστημα των τελευταίων δύο εβδομάδων και συνδέεται με τις μετεωρολογικές συνθήκες που δημιούργησαν ζεστό καιρό σε ολόκληρη την δυτική Ευρώπη τις τελευταίες ημέρες», τονίζει ο Μαρκ Πάρινγκτον της CAMS.

«Αν και δεν είναι σπάνιο φαινόμενο νέφη σκόνης από την Σαχάρα να φθάνουν στην Ευρώπη, η ένταση και η συχνότητα τέτοιων επεισοδίων έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, γεγονός που πιθανόν να οφείλεται σε αλλαγές στα σχήματα ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

#WorldHealthDay

Europe is no stranger to 'yellow skies' when high quantities of #SaharanDust are transported across our continent

Data from #Copernicus helps track dust clouds and forecast and assess their impact on #AirQuality 😷 pic.twitter.com/BIp7Hb9UUb

— Copernicus EU (@CopernicusEU) April 7, 2024