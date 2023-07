Ένα απλό τρακάρισμα οδήγησε 26χρονο οδηγό να ισοπεδώσει έναν 54χρονο με το αμάξι του

Ένα απίστευτο βίντεο δείχνει τη στιγμή που ένας οδηγός καταπλάκωσε έναν οικοδόμο σε γειτονιά της Νέας Υόρκης στέλνοντάς τον πάνω σε μια γυάλινη τζαμαρία καφετέριας.

Ο Ρομπέρτο Βελέζ Αλβάρεζ, 54 ετών, φαίνεται να στέκεται στο δρόμο έξω από το Cafe Oxford στην East 60th Street μεταξύ της Park Avenue και της Lexington Avenue πριν ένα Volkswagen Jetta του 2014 που οδηγούσε ο Αντρέ Μόσμπι Andre Mosby, 26 ετών, πέσει ξαφνικά πάνω του στις 15:56 της Τετάρτης.

Η σύγκρουση πέταξε τον Αλβάρεζ στα μπροστινά τζάμια του μαγαζιού τα οποία έγιναν όλα θρύψαλα, ενώ όλοι οι αυτόπτες μάρτυρες ούρλιαζαν από τον φόβο τους, σύμφωνα με το υλικό παρακολούθησης που τραβήχτηκε από το εσωτερικό του αμαξιού. Ο Αλβάρεζ φαίνεται στη συνέχεια να κείτεται σε ένα σωρό από θραύσματα γυαλιού στο πεζοδρόμιο έξω από το εστιατόριο, ενώ ο Μόσμπι βγαίνει από το αυτοκίνητο.

Harrowing video shows moment NYC road-rage driver fatally plowed into construction worker.

