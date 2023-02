Ένα 6χρονο κορίτσι και μια 70χρονη διασώθηκαν έπειτα από 178 ώρες στα ερείπια

Ένα εξάχρονο κορίτσι ανασύρθηκε σήμερα ζωντανό από τα ερείπια στην επαρχία Αντιγιαμάν της Τουρκίας, 178 ώρες μετά τον φονικό σεισμό της προηγούμενης Δευτέρας.

Λίγο νωρίτερα μία γυναίκα, η Σεράπ Ντονμέζ, βγήκε ζωντανή από τα ερείπια πολυκατοικίας που είχε καταρρεύσει στην Αντάκια (Αντιόχεια), 176 ώρες μετά τον σεισμό. Στην ίδια πόλη της επαρχίας Χατάι, μια 70χρονη γυναίκα, η Νουράι Γκιουρμπούζ, σώθηκε αφού πέρασε 178 ώρες κάτω από τα συντρίμμια.

#TurkiyeQuakes: In yet another miraculous rescue, Naide Umay was saved after surviving under rubble for 175 hours in Hatay pic.twitter.com/N6txBf3cxV

— TRT World Now (@TRTWorldNow) February 13, 2023