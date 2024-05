Εμπραχίμ Ραϊσί: Ζωντανός για μια ώρα μετά τη συντριβή ήταν ιμάμης που βρισκόταν στο ελικόπτερο

Μια θλιβερή λεπτομέρεια έγινε γνωστή τη Δευτέρα, λίγη ώρα μετα την επιβεβαίωση του θανάτου του Ιρανού πρόεδρου Εμπραχίμ Ραϊσί και άλλων οκτώ ατόμων από συντριβή ελικοπτέρου την Κυριακή.

Συγκεκριμένα, ένας από τους επιβάτες του μοιραίου ελικοπτέρου ήταν ο Μοχάμεντ Αλί Αλ-Χασέμ, ένας ισλαμικός θρησκευτικός ηγέτης από την Ταμπρίζ, την πόλη όπου ταξίδευαν οι ισλαμιστές αξιωματούχοι στο βορειοδυτικό Ιράν.

Footage shows some of the final moments of Iran's President Ebrahim Raisi before he lost his life in a helicopter crash on May 19, 2024.

Raisi was en route to the city of Tabriz in northwest Iran, returning from a dam opening ceremony on the Azerbaijan border when the aircraft… pic.twitter.com/6E0s0pYk7D

— Morbid Knowledge (@Morbidful) May 20, 2024