EMA – Μετάλλαξη Δέλτα: Θα κυριαρχήσει κατά 90% τον Αύγουστο στην Ευρώπη

O Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) ανακοίνωσε ότι η μετάλλαξη Δέλτα του κορονοϊού θα αντιπροσωπεύει το 90% των στελεχών που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως τα τέλη Αυγούστου, και ότι οι δύο δόσεις εμβολίου κατά της COVID-19 είναι απαραίτητες για την προστασία από την ταχέως διαδεδομένη αυτή παραλλαγή.

ΕΜΑ: 15 περιστατικά του σπάνιου αυτοάνοσου Γκιγιέν – Μπαρέ μετά το εμβόλιο Johnson & Johnson

Δεκαπέντε συνολικά περιστατικά του νευρολογικού συνδρόμου Γκιγιέν-Μπαρέ έχουν μέχρι σήμερα καταγραφεί σε άτομα που έχουν κάνει το εμβόλιο της Johnson & Johnson, όπως ανακοίνωσε επίσης την Τετάρτη ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων.

Ωστόσο εξήγησε πως τα διαθέσιμα δεδομένα δεν αρκούν ώστε να διευκρινιστεί αν για το σύνδρομο φταίει όντως το εμβόλιο. Την ίδια ώρα, στον ΕΜΑ αναφέρθηκαν 9 περιστατικά θρομβοκυτταροπενίας (χαμηλών αιμοπεταλίων) σε λήπτες του εμβολίου της Moderna. Ούτε όμως για αυτή την περίπτωση έχει αποδειχθεί αιτιακή σχέση με τον εμβολιασμό.

Τι είναι το σύνδρομο Γκιγιέν-Μπαρέ

Το νευρολογικό σύνδρομο Γκιγιέν-Μπαρέ (Guillain–Barré) είναι μια πάθηση που εκδηλώνεται όταν το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται στο περιφερικό νευρικό σύστημα. Το αυτοάνοσο σύνδρομο είναι εξαιρετικά σπάνιο καθώς πλήττει ένα με δύο άτομα ανά 100.000 πληθυσμού, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2011 στην επιθεώρηση Neuroepidemiology.

H νόσος εμφανίζεται αιφνίδια και προκαλεί πόνο, μυϊκή αδυναμία ή παράλυση που ξεκινά από τα άκρα και μπορεί να επεκταθεί μέχρι τον κορμό σε διάστημα ημερών ή ωρών. Μόνο το 7,5% των ασθενών χάνει τη ζωή του, αν και η ανάρρωση μπορεί να απαιτήσει μήνες ή χρόνια. Στο ένα τρίτο των περιπτώσεων η αδυναμία είναι μόνιμη.

Η σχέση με τα εμβόλια

Μικρή αύξηση στην επίπτωση (συχνότητα) του συνδρόμου παρατηρήθηκε μετά τον εμβολιασμό κατά της επιδημίας της γρίπης των χοίρων που ξέσπασε το 1976.

Συνολικά 362 κρούσματα Γκιγιέν – Μπαρέ καταγράφηκαν σε διάστημα έξι εβδομάδων μετά τον εμβολιασμό 45 εκατομμυρίων ανθρώπων, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2012 στο American Journal of Epidemiology.

Εμβόλια που χρησιμοποιήθηκαν σε επόμενες επιδημίες γρίπης βρέθηκαν να αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης του συνδρόμου το πολύ κατά ένα επιπλέον κρούσμα ανά εκατομμύριο εμβολιασμών, έδειξε μελέτη στο New England Journal of Medicine.

Πολυάριθμες άλλες μελέτες, όπως αυτή στο Journal of the Peripheral Nervous System, έχουν δείξει ότι τα οφέλη του εμβολιασμού υπερσταθμίζουν τον κίνδυνο εμφάνισης του συνδρόμου.

Πηγή: Έθνος