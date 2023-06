Ελβετός ποδηλάτης έπεσε σε χαράδρα και έχασε τη ζωή του

Τραγωδία σημειώθηκε στον ποδηλατικό γύρο της Ελβετίας, όπου ο Τζίνο Μαντέρ έχασε τη ζωή του, μετά από δυστύχημα που σημειώθηκε χθες (15/6), λίγο πριν τον τερματισμό του 5ου ετάπ.

Ο 26χρονος Ελβετός αθλητής είχε μία πολύ άσχημη πτώση, τραυματίστηκε σοβαρότατα και διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο της πόλης Κουρ. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, ο Μαντέρ δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και σήμερα η ομάδα του, Bahrain-Victorious, γνωστοποίησε το θάνατό του.

Gino Mader dead aged 26: Tributes pour in as cyclist passes away after horrific plunge into a ravine Crash video here 👇 https://t.co/nrCV2CumJD pic.twitter.com/SxsYWcKvwc

Swiss cyclist Gino Mader has died at the age of 26.

He crashed heavily on stage five of the Tour de Suisse. pic.twitter.com/SsLBwdkHkn

— The Sport Series (@TheSportSeries) June 16, 2023