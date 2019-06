Ελβετία: Έφηβοι κλείστηκαν σε κλουβιά έξω από την έδρα του ΟΗΕ (video)

Έφηβοι κλείστηκαν σήμερα σε μεταλλικά κλουβιά έξω από την έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας που πραγματοποιούν Αμερικανοί και Μεξικανοί ακτιβιστές κατά της μεταναστευτικής πολιτικής του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με αίτημα τα παιδιά των μεταναστών που τελούν υπό κράτηση να επανενωθούν με τους αιτούντες άσυλο γονείς τους.

Οι νεαροί διαδηλωτές, που κλείστηκαν στο κλουβί, φορούσαν μπλουζάκια με το σύνθημα #ClassroomsNotCages (Τάξεις όχι Κλουβιά) κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης μπροστά από τα κεντρικά του ΟΗΕ. Άλλοι κρατούσαν πανό όπου μπορούσε να διαβάσει κανείς «Τα παιδιά δεν θα πρέπει να κρατούνται. Τέλος».

«Τους τελευταίους πέντε μήνες, 2500 παιδιά έχουν χωριστεί από τους γονείς τους στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού. Κι αυτό παρά τη δικαστική απόφαση να μπει ένα τέλος σε αυτό και να επανενωθούν τα παιδιά με τις οικογένειές τους» είπε ο Ράντι Ουάινγκαρτεν, ο πρόεδρος της αμερικανικής Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών (AFT), που προσέφυγε πέρυσι στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για την «απάνθρωπη (αμερικανική) πολιτική της βίαιης απομάκρυνσης των παιδιών μεταναστών από τις οικογένειές τους που έρχονται στα σύνορά μας αναζητώντας άσυλο και προστασία».

«Έξι παιδιά πέθαναν. Απευθυνόμαστε στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και λέμε: Ακούστε μας και βοηθήστε μας!». Ο Αλφόνσο Σεπέντα Σάλας, γενικός γραμματέας το SNTE, μιας ένωσης δασκάλων του Μεξικού, επισήμανε: «Βρισκόμαστε εδώ για να εκφράσουμε τη βαθιά αγανάκτησή μας για την πολιτική του διαχωρισμού παιδιών από τις οικογένειές τους. Αρκετά! Όχι άλλα κλουβιά για αυτά τα παιδιά!».

Οι ακτιβιστές ελπίζουν ότι το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ «θα εξηγήσει ότι αυτό που συμβαίνει στην Αμερική συνιστά παραβίαση των διεθνών συνθηκών για τα ανθρώπινα δικαιώματα», εξήγησε ο Ουάινγκαρτεν. Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα εξετάσει αυτήν την εβδομάδα την προσφυγή της AFT.

International students in #geneva take apart the cage as part of their demonstration to protest the Trump Administration’s violations of the human rights of children and their families at the US-Mexico border. #ClassroomsNotCages #FamiliesBelongTogether pic.twitter.com/49EfoHLjjO

— Ringuette (@Ringuette) June 17, 2019