Έλον Μασκ: Ζήτησε δημόσια «συγγνώμη» σε απολυμένο εργαζόμενο

«Συγγνώμη» ζήτησε ο επικεφαλής της Twitter σε εργαζόμενο, μετά από έναν έντονο διάλογο που είχαν στην πλατφόρμα.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο εργαζόμενος ρώτησε μέσω Twitter τον Έλον Μασκ αν είχε απολυθεί. «Ο επικεφαλής του τμήματος ανθρωπίνων πόρων (ΗR) δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει αν είμαι μισθωτός ή όχι» έγραψε ο εργαζόμενος Halli Thorleifsson, που πάσχει από μυϊκή δυστροφία και έχει κάνει εκστρατεία στην Ισλανδία για καλύτερη πρόσβαση σε αναπηρικό αμαξίδιο.

«Τι δουλειά κάνετε;» τον ρώτησε ο Έλον Μασκ και ο διάλογος συνεχίστηκε. Μετά από ερωτήσεις και απαντήσεις, ο εργαζόμενος έγραψε ότι πήρε ένα email που επιβεβαίωνε την απόλυσή του. Ο δισεκατομμυριούχος όμως δεν σταμάτησε εδώ, αλλά έγραψε ένα νέο tweet, που έλεγε ότι ο Thorleifsson ήταν ο «χειρότερος». Στη συνέχεια το διέγραψε. Όμως, αλλάζοντας θέση, επέστρεψε στην πλατφόρμα λίγες ώρες αργότερα και του ζήτησε συγγνώμη, ενώ φάνηκε να του δίνει πίσω και τη δουλειά του.

Το διαγραμμένο tweet του Έλον Μασκ:

«Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τον Halli για την παρεξήγηση της κατάστασής του. Βασίστηκε σε πράγματα που μου είπαν ότι ήταν αναληθή ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, αληθινά, αλλά δεν είχαν νόημα. Σκέφτεται να παραμείνει στο Twitter», σημείωσε ο Έλον Μασκ.

Based on your comment, I just did a videocall with Halli to figure out what’s real vs what I was told. It’s a long story.

Better to talk to people than communicate via tweet.

— Elon Musk (@elonmusk) March 7, 2023