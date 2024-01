Έλον Μασκ για μετάναστες: «Σύντομα θα έρθουν για τα σπίτια σας»

Σε μία μάλλον αμφιλεγόμενη ανάρτηση προχώρησε ο ιδιοκτήτης της Χ Έλον Μασκ, σχολιάζοντας την απόφαση του δημάρχου της Νέας Υόρκης να επιτάξει σχολείο, προκειμένου να στεγαστούν παράτυποι μετανάστες γα να προστατευτούν από την κακοκαιρία.

«Αυτό συμβαίνει όταν ξεμένετε από δωμάτια ξενοδοχείων. Σύντομα, οι πόλεις θα ξεμείνουν από σχολεία για να εκκενώσουν. Τότε, θα έρθουν για τα σπίτια σας», έγραψε στο Χ.

Στην ανάρτησή του δημοσίευσε και βίντεο, που δείχνει λεωφορεία να σταματούν σε σχολείο του Μπρούκλιν που είναι κλειστό, καθώς οι μετανάστες θα φιλοξενηθούν στο γυμναστήριο.

This is what happens when you run out of hotel rooms. Soon, cities will run out of schools to vacate. Then they will come for your homes. https://t.co/MQ159OlOXc

— Elon Musk (@elonmusk) January 9, 2024