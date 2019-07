Ελληνικό Airbnb: Ενοικιαζόμενα χωράφια για σκηνές με 10 ευρώ

Τελευταία ημέρα του Ιουλίου σήμερα (31/7) και το καλοκαίρι ελληνικό καλοκαίρι μπαίνει στον πιο καυτό του μήνα. Τόσο από πλευράς θερμοκρασιών όσο και από θέμα τουρισμού καθώς όλη η Ελλάδα αναμένεται να βουλιάξει όπως και κάθε Αύγουστο. Φυσικά η δημοφιλής πλατφόρμα Airbnb έχει την τιμητική της αυτό το διάστημα καθώς όλο και περισσότεροι Έλληνες προσπαθούν να εκμεταλλευτούν ακόμα και ένα δωμάτιο για να βγάλουν ένα έξτρα εισόδημα. Βέβαια τα πρόστιμα για όσους προσπαθήσουν να βγάλουν λίγα περισσότερα και να «κλέψουν» την εφορία είναι τσουχτερά, αλλά το θέμα μας δεν είναι η οικονομική διάσταση του Aibnb και οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία και τα νοικοκυριά.

Αρκετή συζήτηση έχει γίνει και για τα είδη των ενοικιαζόμενων, με ορισμένες περίεργες περιπτώσεις να έχουν γίνει θέμα μέχρι και στην τηλεόραση, όπως η περίπτωση της ιδιοκτήτριας του ενοικιαζόμενου χωρίς ταβάνι ή του επιχειρηματία στη Γαύδο που έστησε σκηνές σε «καβάτζες» του νησιού. Βέβαια η αλήθεια είναι πως τα καταλύματα ή οι χώροι που προσφέρει το Aibnb δεν είναι ξενοδοχεία ούτε επιχειρήσεις και ορισμένες φορές αυτή τη μαγεία ψάχνουν αρκετοί ταξιδιώτες. Αν μη τι άλλο να μείνεις ένα βράδυ σε σπίτι χωρίς ταβάνι είνα μία εμπειρία που θα έχεις να την λες σε όλους όταν επιστρέψεις από τις διακοπές σου. Φυσικά δεν αναφερόμαστε σε περιτπώσεις εξαπάτησης αλλά σε αυτούς που νοικιάζουν ό,τι έχουν και όπως μπορούν να το βελτιώσουν χωρίς να κρύβουν τις τέλειες ατέλειες των δωματίων ή των χωραφιών.

Ναι, καλά διαβάσατε. Στο Airbnb δεν ενοικιάζονται μόνο σπίτια ή δωμάτια αλλά και χωράφια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους λάτρεις του κάμπινγκ. Τίτλοι όπως «νοικιάζουν σκιά δέντρου στο Airbnb», είναι ωραίοι και τραβούν το ενδιαφέρον αλλά είναι και… clickbait. Η «ενοικίαση ίσκιου», δεν είναι κάτι νέο καθώς αυτό κάνουν και τα οργανωμένα κάμπινγκ εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Ουσιαστικά νοικιάζουν χώρους όπου μπορείς να βάλεις τη δική σου σκηνή ή αυτή που θα σου παρέχουν, οπότε το νοικιάζουν ίσκιο είναι λίγο υπερβολικό.

Οι Έλληνες βάζουν στο Airbnb προς ενοικίαση ό,τι μπορούν, από τη στιγμή που έχουν την δυνατότητα με κάποιο τρόπο να αυξήσουν το εισόδημά τους που μειώνεται καθημερινά σε μία χώρα που διανύει βαθιά οικονομική κρίση.

Όπως ο χρήστης Theo που νοικιάζει μέρος από το χωράφι-κτήμα που διαθέτει έναντι 9 ευρώ ημερησίως σε όσους θέλουν να τοποθετήσουν τη σκηνή τους. Ίδια περίπου περίπτωση και ο Ivan που νοικιάζει το «The Empty Space» στα Χανιά, ένα διαμορφωμένο χωράφι, επίσης για τοποθέτηση σκηνών με 10 ευρώ την ημέρα. Με τα ίδια λεφτά ο Δημήτρης δίνει χωράφι μαζί με ένα τροχόσπιτο, στην ίσως πιο συμφέρουσα προσφορά από τις τρεις.

Bonus, η αγγελία που βρήκαμε από τον Κώστα με τίτλο: «We transport the tent and you, wherever you want». Περισσότερες πληροφορίες δεν βρήκαμε αλλά είναι αρκετά ενδιαφέρον να μάθουμε τί ακριβώς αγοράζες με 9 ευρώ και τι σημαίνει σε μεταφέρουμε όπου θες μαζί με την σκηνή σου!

Πηγή: Έθνος