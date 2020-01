Ελισάβετ για Μέγκαν και Χάρι: Σεβόμαστε την απόφασή τους, δεν θα λαμβάνουν χρήματα

Με ανακοίνωσή της, η Βασίλισσα Ελισάβετ υποστηρίζει ότι το παλάτι του Μπάκιγχαμ σέβεται την απόφαση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν να παραιτηθούν από τα βασιλικά τους καθήκοντα, αλλά δεν θα λαμβάνουν χρηματοδότηση από το λαό της Μ. Βρετανίας.

«Σήμερα η οικογένειά μου είχε μία πολύ εποικοδομητική συζήτηση για το μέλλον του εγγονού μου και της οικογένειάς του. Η οικογένειά μου και εγώ υποστηρίζουμε απόλυτα την επιθυμία του Χάρι και της Μέγκαν να δημιουργήσουν μια νέα ζωή ως νέα οικογένεια. Παρότι θα τους προτιμούσανε να παραμείνουν πλήρους απασχόλησης Μέλη της Βασιλικής Οικογένειας, σεβόμαστε και κατανοούμε την επιθυμία τους να ζήσουν μια πιο ανεξάρτητη ζωή ως οικογένεια ενώ παραμένουν πολύτιμο μέρος της οικογένειάς μου.

O Χάρι και η Μέγκαν κατέστησαν σαφές ότι δεν θέλουν να εξαρτώνται από δημόσιους πόρους στις νέες τους ζωές. Επομένως συμφωνήθηκε ότι θα υπάρξει μεταβατική περίοδος κατά την οποία η Σάσεξ θα περνούν χρόνο στον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτά είναι περίπλοκα ζητήματα προς επίλυση για την οικογένειά μου, και υπάρχει κάποια δουλειά ακόμη να γίνει, αλλά ζήτησα να υπάρξουν τελικές αποφάσεις τις προσεχείς ημέρες» αναφέρει αναλυτικά η ανακοίνωση.

A statement from Her Majesty The Queen. https://t.co/IVSyfeojqk

— The Royal Family (@RoyalFamily) January 13, 2020