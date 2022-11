Ελεύθερος ο νεαρός που πέταξε αυγά στον Βασιλιά Κάρολο: Ο απίθανος όρος που του επέβαλε η βρετανική αστυνομία!

Ο φοιτητής που συνελήφθη χθες στο Ηνωμένο Βασίλειο επειδή πέταξε αυγά προς τον βασιλιά Κάρολο, αφέθηκε ελεύθερος, αλλά η αστυνομία του απαγόρευσε να κουβαλά αυγά σε δημόσιους χώρους.

Ο Πάτρικ Θέλγουελ, 23 ετών, συνελήφθη από την αστυνομία το πρωί της Τετάρτης μετά το περιστατικό που σημειώθηκε στους δρόμους του Γιορκ, στη βόρεια Αγγλία, όπου ο βασιλιάς ταξίδεψε με τη σύζυγό του Καμίλα.

Μιλώντας στη Mirror, ο Θέλγουελ είπε ότι παρέμεινε υπό κράτηση μέχρι τις 10 το βράδυ και αφέθηκε ελεύθερος υπό τον όρο ότι δεν θα πλησιάζει πλέον τον βασιλιά ούτε θα κουβαλά αυγά σε δημόσιους χώρους. Θα μπορεί ωστόσο να αγοράζει αυγά όταν πηγαίνει για ψώνια, διευκρίνισε στην εφημερίδα.

Ο Θέλγουελ είναι πρώην υποψήφιος του Κόμματος των Πρασίνων και ακτιβιστής της περιβαλλοντικής οργάνωσης Extinction Rebellion.

Τι συνέβη

Αναστάτωση προκλήθηκε την Τετάρτη στο Γιορκ της Βρετανίας, όταν ο φοιτητής πέταξε αυγά Βασιλιά Κάρολο Γ’ και τη σύζυγό του, Καμίλα, ενώ χαιρετούσαν το συγκεντρωμένο πλήθος.

A man has been detained by police after appearing to throw eggs at the King and Queen Consort during a walkabout in York.

— Sky News (@SkyNews) November 9, 2022