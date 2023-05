Ελεύθερος μετά από 33 χρόνια άνδρας που φυλακίστηκε άδικα για απόπειρα φόνου 6 μαθητών

Ένας Καλιφορνέζος που είχε καταδικαστεί άδικα για την απόπειρα δολοφονίας έξι μαθητών λυκείου σε περιστατικό με πυροβολισμούς το 1989, αφέθηκε πρόσφατα ελεύθερος μετά από 33 χρόνια στη φυλακή.

Ο Ντάνιελ Σαλντάνα κηρύχθηκε αθώος από την Εισαγγελία της κομητείας του Λος Άντζελες εχθές, Πέμπτη, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές Αρχές. Ο 55χρονος σήμερα άνδρας είχε καταδικαστεί το 1990 για επίθεση με όπλο εναντίον ενός αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν έξι έφηβοι. Η παρέα των νεαρών παιδιών είχε μόλις αποχωρήσει από έναν σχολικό αγώνα φούτμπολ στο Μπάλντουιν Παρκ, ανατολικά του Λος Άντζελες.

Από την αιματηρή επίθεση στα τέλη της δεκαετίας του ’80 είχαν τραυματιστεί δύο από τους μαθητές, οι οποίοι ευτυχώς επέζησαν. Οι Αρχές ισχυρίστηκαν τότε ότι οι επιτιθέμενοι πέρασαν τους εφήβους για μέλη συμμοριών, και γι’ αυτό άνοιξαν πυρ.

D.A. Gascón joined Daniel Saldaña & his loved ones today to announce & celebrate his return home. Mr. Saldaña spent 33 yrs in prison after being #WrongfullyConvicted of attempted murder & sentenced to 45 yrs to life in 1990.🧵 pic.twitter.com/Kl2gFdcxeF

