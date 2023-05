Ελ Σαλβαδόρ: Συνελήφθησαν οι τρεις δράστες δολοφονίας αστυνομικού στις 16 Μαΐου

Τρεις άνδρες που φέρονται να ανήκουν σε συμμορία και κατηγορούνται πως συμμετείχαν στη δολοφονία αστυνομικού τη 16η Μαΐου στο Ελ Σαλβαδόρ συνελήφθησαν, μετά την πολιορκία της πόλης όπου εκτυλίχθηκε το επεισόδιο, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κράτους της κεντρικής Αμερικής, ο Ναγίμπ Μπουκέλε.

«Υποσχεθήκαμε ότι θα πλήρωναν ακριβά τον φόνο του ήρωά μας [σ.σ. του αστυνομικού]. Καταστρέψαμε την κλίκα τους [σ.σ. τον πυρήνα τους], συλλάβαμε τους συντρόφους τους, συλλάβαμε τον αρχηγό τους και σήμερα, συλλάβαμε τους τρεις δολοφόνους», ανέφερε ο αρχηγός του κράτους μέσω Twitter.

🇸🇻 El Salvador's President Nayib Bukele announced on Friday the arrests of three alleged gang members accused of killing a police officer whose death sparked a military siege of the northern town where the murder occurred earlier this month.

➡️ https://t.co/4yBIMmc1TX pic.twitter.com/w2fZQcrIRw

— AFP News Agency (@AFP) May 27, 2023