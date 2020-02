Εκβιασμός Ερντογάν με 25.000 πρόσφυγες στα ελληνοτουρκικά σύνορα – «Κόλαση» ο Έβρος

Τεταμένο παραμένει το κλίμα στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο ανάμεσα στους πρόσφυγες, τους μετανάστες και στην Αστυνομία. Ομάδες προσφύγων προσπαθούν να περάσουν στην ελληνική πλευρά, έχουν αφήσει πίσω τους τουρκικά φυλάκια και πετούν πέτρες προς την αστυνομία, ενώ έχουν ανάψει φωτιές. Τα ΜΑΤ απάντησαν με χημικά για να τους απομακρύνουν από το σημείο και να μη φτάσουν στη χώρα μας.

Οι μετανάστες βρίσκονται συγκεντρωμένοι στο Παζάρ Κουλέ, στην τουρκική πλευρά των συνόρων και η δύναμη της συνοριοφυλακής στις Καστανιές δέχεται πιέσεις από χιλιάδες μετανάστες που επιδιώκουν να περάσουν στο ελληνικό έδαφος, αλλά και από την τουρκική πλευρά που φέρεται να εκτοξεύει δακρυγόνα εναντίον της.

«Υπάρχει προπαγάνδα, υπάρχουν δακρυγόνα, υπάρχουν πολλοί τρόποι που πιέζουν αυτές οι ροές να εισέλθουν στην ελληνική επικράτεια. Ο αγώνας ο δικός μας είναι τιτάνιος να κρατήσουμε κλειστά τα σύνορά μας» τόνισε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριοφυλάκων, Παναγιώτης Χαρέλας.

Ο πρόεδρος ανέφερε στο grtimes ότι οι μετανάστες που έχουν συγκεντρωθεί είναι πολλών εθνικοτήτων, αλλά όχι Σύριοι, οι οποίοι ξεκίνησαν να έρχονται στα σύνορα μετά τις εξαγγελίες Ερντογάν.

Ο ίδιος επιφυλάχθηκε να κάνει εκτίμηση για τον αριθμό των μεταναστών βρίσκονται στα σύνορα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες ο αριθμός αυτός έχει πλέον φτάσει τις 4.000, ενώ μέχρι χθες το βράδυ υπολογιζόταν ότι δεν ξεπερνούσαν τους 1.300.

Περίπου 300 με 500 άτομα εναλλάσσονται κατά διαστήματα στο σημείο όπου βρίσκεται ο φράχτης, ενώ οι υπόλοιποι βρίσκονται στον χώρο πίσω τους, όπου έχουν στηθεί σκηνές, οι οποίες παραπέμπουν σε σκηνικό Ειδομένης.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που ακολουθεί, από τα επεισόδια το βράδυ της Παρασκευής, άνδρες ηλικίας 18 έως 25 ετών, που βρίσκονται στην τουρκική πλευρά, πετούν στους συνοριοφύλακες πυρακτωμένα ξύλα, πέτρες ακόμη και δακρυγόνα.

Ο Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν δήλωσε το μεσημέρι του Σαββάτου ότι «έχουμε ανοίξει τις πύλες και δεν πρόκειται να τις κλείσουμε. Μέχρι τώρα το πρωί υπάρχουν 18.000 πρόσφυγες στις συνοριακές πύλες με την Ευρώπη και σήμερα θα φτάσουν τις 25.000».

Η Ελλάδα δέχτηκε μια «οργανωμένη, μαζική, παραμονή απόπειρα παραβίασης των συνόρων και άντεξε», δήλωσε ο Στέλιος Πέτσας μετά τη σύσκεψη στο Μαξίμου. «Ενισχύουμε τις δυνάμεις μας στην ξηρά και τη θάλασσα. Ενισχύονται οι δυνάμεις του λιμενικού σώματος. Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να κάνει ό,τι χρειαστεί για να φυλάξουμε τα σύνορά μας», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, εξερχόμενος της έκτακτης σύσκεψης υπό τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίιμου για την κρίση στο μεταναστευτικό/προσφυγικό.

«Απετράπησαν περισσότερες από 4.000 παράνομες είσοδοι. Οι 66 που πέρασαν, κρατούνται και δεν έχουν καμία σχέση με το Ιντλίμπ. Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση ευχαριστούν και συγχαίρουν τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και των Ενόπλων Δυνάμεων που επιχειρούν στην περιοχή, δίνοντας πραγματική μάχη. Ενισχύουμε τις δυνάμεις μας στην ξηρά και στη θάλασσα. Στον Έβρο μεταφέρονται επιπλέον δυνάμεις της Αστυνομίας και του Στρατού. Στα νησιά ενισχύονται οι δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος και από σήμερα επιχειρούν συνολικά 52 σκάφη του Λιμενικού και του Πολεμικού Ναυτικού». O κυβερνητικός εκπρόσωπος κατέληξε σε έντονο ύφος: «Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να κάνει ό,τι χρειαστεί για να φυλάξουμε τα σύνορά μας».

Δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου κ. Στέλιου Πέτσα μετά το πέρας της έκτακτης σύσκεψης για το μεταναστευτικό. Live | Δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου κ. Στέλιου Πέτσα μετά το πέρας της έκτακτης σύσκεψης για το μεταναστευτικό. Publiée par Ελληνική Κυβέρνηση sur Samedi 29 février 2020

Δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζουν να καταφθάνουν από χθες το απόγευμα στην μεθόριο του Έβρου προς ενίσχυση της συνοριοφυλακής ενώ από την τουρκική πλευρά των συνόρων εξακολουθούν να συρρέουν ομάδες μεταναστών/προσφύγων με την προσδοκία να περάσουν στην Ελλάδα.

Δείτε live εικόνα

Syrian refugees cross Turkey-Greece border en route to Europe following the death of 33 Turkish soldiers in Idlib Syrian refugees cross Turkey-Greece border en route to Europe following the death of 33 Turkish soldiers in IdlibMORE: https://on.rt.com/absw Publiée par RT sur Vendredi 28 février 2020

Migrants trapped for third day in the noman's land of Greek-Turkish borders in #Kastanies crossing point. #Evros #migrants pic.twitter.com/jcyTo3lxpE — Kostas Koukoumakas (@kkoukoumakas) February 29, 2020

Οι αστυνομικές ενισχύσεις αναπτύσσονται κυρίως στο βόρειο τμήμα του Έβρου, από όπου χθες επιχειρήθηκε «εισβολή» ενώ κατά μήκος της όχθης του ποταμού περιπολούν και δυνάμεις του στρατού. Σύμφωνα με πληροφορίες από ΜΜΕ της Θράκης, ένταση επικράτησε στην περιοχή του Έβρου όλο το βράδυ. Η αστυνομία, ενισχυμένη με νέες δυνάμεις, «απάντησε» με ρίψη δακρυγόνων επιχειρώντας να τους αναχαιτίσει.

Σε ανάρτησή του στο Twitter ο δημοσιογράφος του γερμανικού περιοδικού Der Spiegel, Γιώργος Χρηστίδης, ανέφερε ότι πρόσφυγες και μετανάστες βρέθηκαν επί πολλές ώρες στον Εβρο, σε μια απελπισμένη προσπάθεια να περάσουν στην Ελλάδα.

#Evros this morning: hundreds of migrants and refugees remain stuck at Kastanies crossing point Tear gas deterrence by Greek authorities continues when they get too close to police cordon Refugee who shot this video says they are afraid to go back, intend to stay pic.twitter.com/wwL32OIGD1 — Giorgos Christides (@g_christides) February 29, 2020

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας οι επίδοξοι «εισβολείς» παρέμεναν στην τουρκική πλευρά της συνοριογραμμής, εκτεθειμένοι στην ισχυρή βροχόπτωση που σημειώθηκε στον Έβρο. Ειδικότερα, προσπάθεια να σπάσουν το μπλόκο των αστυνομικών στις Καστανιές Έβρου έκαναν αργά το βράδυ της Παρασκευής μετανάστες που βρίσκονται στα σύνορα, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το thrakinea.gr. Η αστυνομία, ενισχυμένη με νέες δυνάμεις, «απάντησε» με ρίψη δακρυγόνων. Οι μετανάστες προσπάθησαν να πλησιάσουν τους αστυνομικούς, ενώ φώναζαν συνθήματα.