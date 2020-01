Εκτοξεύτηκε ρουκέτα κοντά στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη

Συναγερμός έχει σημάνει στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη, καθώς υπάρχουν αναφορές για έκρηξη από ρουκέτα σε κοντινή απόσταση από το κτίριο. Οι πληροφορίες προς το παρόν είναι ανεπιβεβαίωτες, ωστόσο η κινητοποίηση των αμερικανικών δυνάμεων της πρεσβείας είναι αρκετά μεγάλη.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για εκτόξευση ρουκέτας, με στόχο την πράσινη ζώνη της Βαγδάτης. Στη συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται η αμερικανική πρεσβεία, που πρόσφατα έγινε θέατρο μεγάλων και βίαιων αντιαμερικανικών διαδηλώσεων. Μάλιστα οι ΗΠΑ θεώρησαν “υπεύθυνο” για τις διαδηλώσεις και την εισβολή διαδηλωτών στην Πρεσβεία τον Κασέμ Σουλεϊμανί, που σκοτώθηκε από επίθεση με drone.

NEW — A missile landed in the Green Zone in central Baghdad, per Reuters.

UNCONFIRMED reports say the missile landed near the US Embassy

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) January 4, 2020