Εκτός εργασίας ή εκπαίδευσης 3 στους 10 νέους στην Ελλάδα

Με περιθωριοποίηση κινδυνεύει μια ολόκληρη γενιά Ελλήνων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Το φαινόμενο λαμβάνει, τα τελευταία χρόνια, έντονα ανησυχητικές διαστάσεις, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η εφημερίδα Καθημερινή, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, εντός του 2016 καταγράφηκαν σχεδόν 17 εκατ. νέοι ηλικίας μεταξύ 20 και 34 ετών που ήταν εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΝΕΕΤ- Neither in Employment nor in Education or Training).

Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ιταλία και στην Ελλάδα, όπου τρεις στους δέκα νέους 20-34 ετών δεν ασχολούνται ούτε βρίσκονται στην εκπαίδευση και την κατάρτιση (30,7% και 30,5% αντίστοιχα). Κάποιοι από αυτούς, οι πλέον μορφωμένοι επιλέγουν να εγκαταλείψουν τη χώρα, αναζητώντας κάπου αλλού την τύχη τους.

Η κατάσταση προκαλεί πονοκέφαλο και στους Ευρωπαίους υπεύθυνους για τον σχεδιασμό των πολιτικών αντιμετώπισής της, οι οποίοι διαπιστώνουν πως ελλοχεύει ο κίνδυνος μια ολόκληρη γενιά νέων ανθρώπων να βρεθεί στο περιθώριο.

Η εκτίναξη του συγκεκριμένου ποσοστού συνδέεται στενά με τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση.

Συγκεκριμένα, το ποσοστό των νέων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης στην ΕΕ των «28» μειώθηκε από 17,6% το 2006 σε 16,5% έως το 2008, εκτινάχθηκε στο 20,1% το 2013, για να μειωθεί σε 18,3% το 2016.

Όπως αναφέρει η «Καθημερινή», οι συνέπειες του φαινομένου, σύμφωνα με τη Eurostat , είναι δύο: σε προσωπικό επίπεδο τα άτομα αυτά είναι πιθανό να αποστασιοποιηθούν και να οδηγηθούν σε κοινωνικό αποκλεισμό, ενώ σε μακροοικονομικό επίπεδο αντιπροσωπεύουν σημαντική απώλεια ενός πολύ μεγάλου αριθμού ανθρώπινου δυναμικού και ένα εξαιρετικά σημαντικό κόστος για κοινωνική προστασία.

Στην Ελλάδα το υψηλό ποσοστό του φαινομένου έχει οδηγήσει σε διόγκωση της τάσης φυγής κυρίως επιστημόνωνστο εξωτερικό (brain drain).

Την ίδια στιγμή, ο πληθυσμός της Ελλάδας στην κρίσιμη ηλικία μεταξύ 15 και 29 τών εξακολουθεί να μειώνεται με ρυθμό 3%.

Πηγή: The TOC