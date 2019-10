Έκθεση έργων του Αλέξανδρου Ψυχούλη εγκαινιάζεται στο Χώρο Τέχνης δ.

Την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019 στις 7:30 το απόγευμα εγκαινιάζεται στον Χώρο Τέχνης δ. έκθεση έργων του Αλέξανδρου Ψυχούλη με τίτλο «Το μποστάνι του Γερμανικού Ρομαντισμού»

Η ατομική έκθεση του Αλέξανδρου Ψυχούλη στην γκαλερί δ. συγκεντρώνει την διαχρονική ματιά του καλλιτέχνη προς την έννοια της «καλλιέργειας». Καλλιέργεια της γης, καλλιέργεια της γλώσσας, καλλιέργεια της γνώσης και του ψυχικού μας κόσμου. Ερασιτέχνης αγρότης ο ίδιος, μεταφέρει την εμπειρία του από τη «βάναυση» γοητεία της καλλιέργειας στην δημιουργική διαδικασία επινοώντας μια κυκλική μεθοδολογία αγροτικού τύπου: καθάρισμα, όργωμα, φύτευση, πότισμα, σκάλισμα, κλάδεμα, συγκομιδή, καθάρισμα.

Η έκθεση συγκεντρώνει ζωγραφικά έργα μεγάλων κυρίως διαστάσεων από διαφορετικές χρονικές περιόδους του καλλιτέχνη – ακρυλικά σε καμβά ή δερματίνη, τεχνικές της χαρακτικής σε πλεξιγκλάς, στυλό διαρκείας σε χαρτί.

Αυτές οι διαφορετικές τεχνικές συνδέονται υποδόρια από ένα ενιαίο αφήγημα που μελετά τις καλλιέργειες μιλώντας στην ουσία για τον χρόνο. Τον βιολογικό χρόνο, τον προσωπικό χρόνο και ρυθμό που συνήθως δεν συμπίπτει με την ταχύτητα της τρέχουσας παραγωγικής και καταναλωτικής πραγματικότητας.

Αλέξανδρος Ψυχούλης

Γεννήθηκε στο Βόλο το 1966.

Το 1993 αποφοίτησε από την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. Σήμερα είναι Καθηγητής Τέχνης και Τεχνολογίας στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και

Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, «Μεταβιομηχανικός Σχεδιασμός» του ίδιου Τμήματος.

Ατομικές εκθέσεις

2019 Το μποστάνι που έθρεφε τον Γερμανικό Ρομαντισμό, Γκαλερί «δ», Βόλος

2019 Ο Βάλτος, CASK Gallery, Λάρισα

2017 Μια καλλιεργήσιμη Έκσταση, γκαλερί a.antonopoulou.art, Αθήνα

2016 Πρωτόκολλο Συλλογικής Ζάλης, Γκαλερί Ζήνα Αθανασιάδου, Θεσσαλονίκη

2016 Το Μανιφέστο της Ευτυχίας, γκαλερί «δ», Βόλος

2014 Γιατί ποτέ δεν μπορούμε να μιλήσουμε σοβαρά (Το παρθεναγωγείο του Βόλου),

a.antonopoulou.art, Αθήνα

2013 Ghetto Palm, Salon de bricolage, Αθήνα

2012 Τα νύχια του Θεού, , a.antonopoulou.art, Αθήνα

2011 Alien Species, Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Διάτοπος, Λευκωσία, Κύπρος

2010 Στον ίσκιο του Ailanthus Altissima, Γκαλερί Ζήνα Αθανασιάδου, Θεσσαλονίκη

2009 Το δωμάτιο/ Fragility makes me special, a.antonopoulou.art, Αθήνα

2007 TAGS, Πορφυρογένειο Ίδρυμα, Αγριά Βόλου.

2006 PSYCOOGLEARTH/ Κατασκευαστής Χελιδονοφωλιών a.antonopoulou.art, Αθήνα

2005 Θηλαστικά, Γκαλερί Ζήνα Αθανασιάδου, Θεσσαλονίκη

2003 Body Milk, a.antonopoulou.art, Αθήνα

2001 Redesign Point, Γκαλερί Ζήνα Αθανασιάδου, Θεσσαλονίκη

2001 NEUROTICA, a.antonopoulou.art, Αθήνα

1999 Μίλα για τη ζωή σου σε υλικά χωρίς μνήμη,γκαλερί Lionheart, Βοστόνη

1999 Do you Want?, γκαλερί Επίκεντρο, Αθήνα

1998 Do you Want?, Cartwrigt Hall Art Gallery, Μπράντφορντ, Αγγλία.

1998 Πουθενά δεν είναι αρκετά μακριά για να γλιτώσεις από τις εικόνες και τον πόνο που σου

προκάλεσαν, Deitch Projects, Νέα Υόρκη.

1997 Black Box, 47η Μπιενάλε της Βενετίας, βραβείο BENESSE.

1996 Το κάψιμο της φωλιάς, Γκαλερί LADABA, Μαδρίτη-Ισπανία.

1995 ΑΜΗΧΑΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού «Σμαράγδα Ιωαννάτου»,

Αθήνα

1994 ΑΜΗΧΑΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, Καπναποθήκη Spirer, Βόλος.

1994 Η Ανάληψη του Διονυσίου Σολωμού στους ουρανούς, Γκαλερί 4 , Βόλος.

1991 Χαρακτικά , Γκαλερί «Λουλάκι», Ύδρα.

Έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 120 ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το 1997 του απονέμεται το βραβείο BENESSE για το έργο «BLACK BOX» με το οποίο εκπροσώπησε την Ελλάδα στην 47η Biennaleτης Βενετίας.

Επιλογή ομαδικών εκθέσεων:

2018 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος. Έννοιες – Εικόνες – Γραφή, Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας (NAMOC), Πεκίνο

2017 ΑΝΤΙΔΩΡΟΝ, Η συλλογή του ΕΜΣΤ, Documenta 14, Fridericianum, Κάσελ.

2016 Genii Losi, Ελληνική τέχνη από το 1930 έως σήμερα, μουσείο Manege Αγία Πετρούπολη, Ρωσία

2015 COMPASSION on the phenomenology of being ill, Kunstquartier Bethanien, Βερολίνο

2011 THE LUMINOUS INTERVAL, Guggenheim Bilbao, Μπιλμπάο

2010 Κιβωτός, Παλαιοί σπόροι για νέες καλλιέργειες, 12η Μπιεννάλε Αρχιτεκτονικής, Βενετία

2009 Διευρυμένες Οικολογίες /προσεγγίσεις σε μια εποχή κρίσης, Εθνικό Μουσείο

Σύγχρονης Τέχνης, Αθήνα.

2008 Διεμπειρίες, Ελλάδα 2008, “978” Space, Πεκίνο

2008 Exploring cultural means to combat global homogenization, Foukoutake Hall, Tokyo University, Τόκιο

2004 Breakthrough! Ελλάδα 2004, Προοπτικές στη Σύγχρονη Τέχνη, Alcala, Μαδρίτη

2003 Υπεράνθρωπος, Εκκλησία Αγίου Παύλου, Μόντενα / Γκαλερί Sivica, Σασουόλο, Ιταλία

2003 Greece Now, Room#1107, Νέα Υόρκη

1999 MIXUP, γκαλερί Lehmann Maupin, Σόχο, Νέα Υόρκη.

1999 Europe in the Box, γκαλερί ACC, Βαϊμάρη Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, Γερμανία.

Ο Αλέξανδρος Ψυχούλης έχει επίσης ασχοληθεί με την επιμέλεια εκθέσεων, τη σκηνογραφία, τη συγγραφή θεατρικών έργων, το κόμικ και το animation.

Έχουν εκδοθεί τρία βιβλία του:

2019 Τα τσίπουρα στον Βόλο, Εκδόσεις Νήσος

2007 Tags/ Λέξεις κλειδιά, Εκδόσεις Futura

2001 Pit Bull/ Αδίστακτοι Περφόρμερς, Εκδόσεις Οξύ