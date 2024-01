Έκρηξη στις Βρυξέλλες: Απομακρύνθηκαν πάνω από 600 άνθρωποι – Τουλάχιστον τρεις τραυματίες

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας στο Βέλγιο, μετά από έκρηξη που σημειώθηκε στο σπίτι, πιθανότατα λόγω διαρροής αερίου.

Πώς έγινε η έκρηξη

Όπως αναφέρει το δίκτυο rtl, η έκρηξη σημειώθηκε σε σπίτι στο Νέντερ-όβερ-Χέεμπλεκ. Αμέσως ξέσπασε φωτιά, αναφέρει η πυροσβεστική Βρυξελλών. Αιτία της πυρκαγιάς ήταν πιθανότατα διαρροή σε γραμμή αερίου χαμηλής πίεσης.

Η διαρροή πιθανόν οφειλόταν σε εργασίες στο πεζοδρόμιο, σύμφωνα με τον υπεύθυνο του δικτύου διανομής Sibelga.

One seriously injured in gas explosion in Brussels https://t.co/jmcnsjkYFg

— The Brussels Times (@BrusselsTimes) January 22, 2024