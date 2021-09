Έκρηξη ηφαιστείου στην Ισπανία: Χιλιάδες κάτοικοι εγκαταλείπουν το Λα Πάλμα – Συγκλονιστικές εικόνες

Οι Αρχές απομάκρυναν περίπου 5.000 ανθρώπους από χωριά στο νησί Λα Πάλμα, στα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας, καθώς λάβα βγαίνει από το ηφαίστειο Κούμπρε Βιέχα, το οποίο εξερράγη την Κυριακή.

Το κύμα της λάβας έχει ήδη καταπιεί 20 σπίτια στο χωριό Ελ Πάσο όπως και κάποιους δρόμους, δήλωσε ο δήμαρχος Σέρχιο Ροντρίγκεθ στον ραδιοφωνικό σταθμό TVE το πρωί της Δευτέρας.

Πλέον κατευθύνεται προς το γειτονικό χωριό Λος Λιάνος δε Αριδάνε όπου κινδυνεύουν εκατοντάδες σπίτια, πρόσθεσε ο ίδιος. «Παρακολουθούμε τη ροή της λάβας», εξήγησε.

Λάβα τινάχθηκε σε ύψος εκατοντάδων μέτρων από το ηφαίστειο μετά την έκρηξή του την Κυριακή, ενώ ποτάμια λιωμένων πετρωμάτων ρέουν προς τον Ατλαντικό Ωκεανό μέσω μιας αραιοκατοικημένης περιοχής του νησιού Λα Πάλμα.

Οι τοπικές αρχές έχουν απομακρύνει περίπου 5.000 ανθρώπους από τέσσερα χωριά, περιλαμβανομένων των Ελ Πάσο και Λος Λιάνος δε Αριδάνε.

Τι λένε παράγοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της περιφέρειας των Καναρίων Άνχελ Βίκτορ Τόρες δεν θα χρειαστεί να απομακρυνθούν άλλοι κάτοικοι από τα σπίτια τους. «Η λάβα κινείται προς τις ακτές και οι ζημιές θα είναι μόνο υλικές. Σύμφωνα με τους ειδικούς, υπάρχουν περίπου 17 με 20 εκατομμύρια κυβικά μέτρα λάβας», επεσήμανε.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί και δεν θα υπάρξουν εφόσον όλοι συμπεριφερθούν με σύνεση, σχολίασε ο ηφαιστειολόγος Νεμέσιο Πέρεθ.

Εξάλλου τη Δευτέρα η αεροπορική εταιρεία Binter των Καναρίων Νησιών ανακοίνωσε ότι ακύρωσε τέσσερις πτήσεις από και προς το νησί Λα Γκομέρα λόγω της ηφαιστειακής τέφρας και του νέφους από την έκρηξη του ηφαιστείου στο γειτονικό νησί Λα Πάλμα.

