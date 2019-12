Έκρηξη ηφαιστείου στη Νέα Ζηλανδία: Νεκροί και δεκάδες τραυματίες (vid)

Tουλάχιστον ένα άτομο σκοτώθηκε, αρκετοί τραυματίστηκαν και άλλοι αγνοούνται στη Νέα Ζηλανδία μετά από την έκρηξη ηφαιστείου στην ανατολική ακτή του βόρειου νησιού τη Δευτέρα με την τέφρα που σηκώθηκε να έχει σκορπίσει παντού στο νησί και να είναι ορατή από δεκάδες χιλιόμετρα.

Είκοσι τρία άτομα, μερικοί από τους οποίους ήταν τουρίστες από το κρουαζιερόπλοιο Ovation of the Seas, διασώθηκαν από το Λευκό Νησί, όπου το ηφαίστειο ξέσπασε στις 2:11 μ.μ., δήλωσε η αστυνομία.

Αρχικά η πρωθυπουργός Τζασίντα Αρντέρν είχε δηλώσει πως γύρω στους 100 τουρίστες «βρίσκονταν πάνω στο νησί ή γύρω από αυτό», ανάμεσά τους και «κάποιοι η τύχη των οποίων αγνοείται», καθώς και για τραυματίες, εφιστώντας την προσοχή στο ότι προφανώς επρόκειτο «για μια κατάσταση που ακόμα εξελίσσεται» και διαβεβαιώνοντας πως «οι σκέψεις μας βρίσκονται στους ανθρώπους αυτούς». Η Αρντέρν διευκρίνισε ότι κάποιοι από τους τουρίστες είναι ξένοι που έκαναν περιήγηση στον εντυπωσιακό κρατήρα του ηφαιστείου Ουακατάνε, που αποτελεί μαγνήτη για τους επισκέπτες.

Η αστυνομία ανέφερε αργότερα ότι την ώρα της ηφαιστειακής έκρηξης, στις 14:11 τοπική ώρα [03:11 ώρα Ελλάδας], πάνω ή κοντά στο ηφαίστειο βρίσκονταν περίπου 50 άνθρωποι, αριθμός αρκετά χαμηλότερος από αυτόν που είχε δώσει νωρίτερα η επικεφαλής της κυβέρνησης. Η αστυνομία τόνισε ότι έως και πριν από λίγο αρκετοί άνθρωποι «βρίσκονταν ακόμα» πάνω στο νησί Γουάιτ, ενώ χαρακτήρισε «πολύ επικίνδυνη» μια επιχείρηση διάσωσης στο ηφαίστειο, από όπου υψώνεται μια πυκνή στήλη λευκής ηφαιστειακής τέφρας και καυτών αερίων.

Σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων St. John της πόλης Ουακατάνε, περίπου πενήντα χιλιόμετρα από το ηφαιστειακό νησί, περίπου είκοσι άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Η εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Νέας Ζηλανδίας τόνισε νωρίτερα ότι η ηφαιστειακή δραστηριότητα, παρότι θεωρείται από τους ειδικούς πως η έκρηξη ήταν μέτριας ισχύος, παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνη, κυρίως για όσους βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τον κρατήρα του ηφαιστείου, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου βρίσκεται κάτω από τη θάλασσα.

Περίπου 10.000 τουρίστες επισκέπτονται κάθε χρόνο το νησί, μεγάλο μέρος του οποίου είναι ουσιαστικά ο κρατήρας του ηφαιστείου, του πιο ενεργού στη χώρα. Έχουν καταγραφεί σε αυτό αρκετές ηφαιστειακές εκρήξεις τον τελευταίο μισό αιώνα, η πιο πρόσφατη εξ αυτών το 2016. Φέτος μεταφέρθηκε στο νησί αεροπορικώς ένα κοντέινερ 2,4 τόνων που θεωρητικά θα μπορούσε να αποτελέσει καταφύγιο για τους επισκέπτες σε περίπτωση έκρηξης.

My god, White Island volcano in New Zealand erupted today for first time since 2001. My family and I had gotten off it 20 minutes before, were waiting at our boat about to leave when we saw it. Boat ride home tending to people our boat rescued was indescribable. #whiteisland pic.twitter.com/QJwWi12Tvt

— Michael Schade (@sch) December 9, 2019