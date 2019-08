Εκρηκτική αναμένεται η Σύνοδος G7: Απρόβλεπτη η στάση του Ντόναλντ Τραμπ

Οι ηγέτες των επτά πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικά χωρών του κόσμου, της Ομάδας των 7 (G7), συναντώνται από σήμερα το βράδυ στη Μπιαρίτς υπό το βλέμμα της διεθνούς κοινής γνώμης, που αναμένει από αυτούς συγκεκριμένες λύσεις στις κρίσεις που ταλανίζουν τον πλανήτη: τον εμπορικό πόλεμο, το Ιράν, τις πυρκαγιές στον Αμαζόνιο.

Οι πυρκαγιές στο τεράστιο τροπικό δάσος του Αμαζονίου επιβλήθηκαν την τελευταία στιγμή ως βασικό ζήτημα συζήτησης για την πρώτη ημέρα της συνόδου.

Η οικολογική αυτή καταστροφή θα βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων που θα έχουν στη διάρκεια του δείπνου σήμερα στη Μπιαρίτς ο Εμανουέλ Μακρόν, ο Ντόναλντ Τραμπ, η Άνγκελα Μέρκελ, ο Μπόρις Τζόνσον, ο Τζουζέπε Κόντε, ο Σίνζο Άμπε και ο Τζάστιν Τριντό.

Στη διάρκεια της συνόδου «ίσως προκύψουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες» για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή η γαλλική προεδρία, η οποία επιθυμεί να αναγάγει «τη διεθνή αυτή κρίση» σε προτεραιότητα της G7.

Οι συζητήσεις ενδέχεται να είναι δύσκολες καθώς ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν κατηγόρησε τον Βραζιλιάνο ομόλογό του Ζαΐχ Μπολσονάρου ότι «είπε ψέματα» αναφορικά με τις δεσμεύσεις του για το κλίμα και για «αδράνεια» απέναντι στις πυρκαγιές που καταστρέφουν εδώ και ημέρες τον μεγαλύτερο πνεύμονα πράσινου της Γης.

I couldn’t agree more, @EmmanuelMacron. We did lots of work to protect the environment at the #G7 last year in Charlevoix, & we need to continue this weekend. We need to #ActForTheAmazon & act for our planet — our kids & grandkids are counting on us. https://t.co/KwaR8Eevq5

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) August 23, 2019