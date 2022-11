Εκπληκτικά πλάνα της NASA: Πώς φαίνεται η Γη από το διάστημα

Οι πρώτες εντυπωσιακές εικόνες του πλανήτη μας από το σκάφoς «Artemis» που εκτόξευσε χθες η NASA κάνουν τον γύρο του κόσμου.

Η ιστορική αποστολή «Artemis Ι» πέταξε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, μετά από μήνες αναμονής. Το γεγονός-ορόσημο έδωσε το έναυσμα για ένα ταξίδι που θα στείλει ένα μη επανδρωμένο διαστημόπλοιο γύρω από το φεγγάρι, ανοίγοντας τον δρόμο στη NASA να επιστρέψει αστροναύτες στη σεληνιακή επιφάνεια για πρώτη φορά μετά από μισό αιώνα.

New views of planet Earth from @NASA_Orion as #Artemis I journeys to the Moon. Orion is 9.5 hours into a 25.5-day test flight. pic.twitter.com/CBaA4ZOK4X

Η ΝΑSA μάς υπενθύμισε πόσο μικροί είμαστε εμείς και ο πλανήτης μας μπροστά στο αχανές σύμπαν, αλλά και πόσο μεγάλα βήματα έχει κάνει η ανθρωπότητα για να το εξερευνήσει και να το κατανοήσει.

We love an office with a view!@NASA_Astronauts Josh Cassada’s helmet cam captures a pristine view of Earth as he works in tandem with astronaut Frank Rubio to install an IROSA (ISS Rollout Solar Array) modification kit on the @Space_Station. pic.twitter.com/DTeJINPKsy

