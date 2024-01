Εκπαιδευτικούς και μαθητές από την Ωχρίδα και τη Νάπολη φιλοξένησε το 2ο ΓΕΛ Νέας Ιωνίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Decreasing the Diversities through Drama»

To 2ο ΓΕΛ Νέας Ιωνίας Μαγνησίας , φιλοξένησε εκπαιδευτικούς και μαθητές από την Ωχρίδα της Βόρειας Μακεδονίας και τη Νάπολη της Ιταλίας, στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS με τίτλο: «Decreasing the Diversities through Drama», από την Δευτέρα 15 έως Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2024.

Θέμα της συνάντησης στον Βόλο ήταν πώς το θέατρο και το θεατρικό παιγνίδι μπορούν να λειτουργήσουν ως εργαλεία για την ανάπτυξη ενσυναίσθησης και την αντιμετώπιση ρατσιστικών συμπεριφορών και περιστατικών βίας στο σχολείο.

Το θεατρικό παιγνίδι και οι ασκήσεις δραματοποίησης σκηνών εκφοβισμού αποτελούν ένα δυναμικό μέσο ευαισθητοποίησης και προβληματισμού για τις στάσεις και τις συμπεριφορές απέναντι στη διαφορετικότητα, την σημασία της αλληλοβοήθειας, της αλληλεγγύης και της συνεργασίας.

Στο συγκεκριμένο πλαίσιο τρία θεατρικά εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης του 2ου ΓΕΛ , στα οποία συμμετείχαν οι φιλοξενούμενοι μαθητές, μαθητές του 2ου ΓΕΛ, καθώς και εκπαιδευτικοί.

Στο πρώτο, την Δευτέρα 15-01, εμψυχώτρια ήταν η Κική Δανιηλίδου, ηθοποιός και εκπαιδευτικός, η οποία έχει θητεύσει ως Υπεύθυνη Πολιτιστικών Προγραμμάτων του Ν. Μαγνησίας. Πραγματοποιήθηκαν παιχνίδια γνωριμίας της ομάδας αλλά και βιωματικές θεατρικές ασκήσεις που σχετίζονται με την συνειδητοποίηση, την ενσυναίσθηση αλλά και την υιοθέτηση στάσεων και πρακτικών σε σχέση με τον σχολικό εκφοβισμό.

Στο δεύτερο θεατρικό εργαστήριο, την Τρίτη 16-01, εμψυχώτρια ήταν η θεατρολόγος Μαρία Καραζάνου, υπεύθυνη του Θεατρικού Εργαστηρίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μαζί με ομάδα φοιτητριών του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Μαθητές και φοιτητές συγκρότησαν μεικτές ομάδες και εργάστηκαν πάνω σε σενάρια που σχετίζονται με το ευρύτερο θέμα του σχολικού εκφοβισμού. Στο τέλος οι ομάδες παρουσίασαν «παγωμένες εικόνες» οι οποίες σχολιάστηκαν από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.



Το τρίτο θεατρικό εργαστήρι, την Τετάρτη 17-01, πραγματοποίησε η θεατρολόγος και φιλόλογος Αγγελική Νικολάου, η οποία στηρίχθηκε στις αρχές της βιωματικής και ομαδοσυνεργατικής μάθησης που αξιοποιούν τις τεχνικές του εκπαιδευτικού δράματος, του forum theatre και του «θεάτρου του καταπιεσμένου». Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες, δραματοποίησαν σκηνές εκφοβισμού και, μέσα από ενεργητική διαδικασία βίωσης ρόλων, επέλεξαν οπτικές γωνίες, στάσεις και συμπεριφορές, πήραν αποφάσεις με ενσυναίσθηση, αλλά και αναστοχάστηκαν πάνω στη διερεύνηση που επιτελέστηκε και συνέδεσαν το θέμα με καταστάσεις που αντιμετωπίζουν τα ίδια στην πραγματική ζωή.

Υπεύθυνος προγράμματος: Δημήτριος Αποστόλου. Διευθυντής του σχολείου: Βασίλειος Μήτσιας