Εκπαιδευτική Επίσκεψη του 7ου Γυμνασίου Βόλου στο CERN

Το διάστημα 8-11/4/2024 μαθητές του 7ου Γυμνασίου Βόλου μαζί με τους συνοδούς καθηγητές τους, επισκέφτηκαν το CERN (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικών Ερευνών), που αποτελεί το μεγαλύτερο εργαστήριο πυρηνικής και σωματιδιακής Φυσικής και το οποίο βρίσκεται από το 1954 στα σύνορα Ελβετίας – Γαλλίας, κοντά στην Γενεύη. Φυσικοί και μηχανικοί, χρησιμοποιώντας τους πλέον προχωρημένους και σύνθετους επιταχυντές και ανιχνευτές, διερευνούν τη θεμελιώδη δομή της ύλης και τους βασικούς νόμους του σύμπαντος. Στόχος τους είναι η κατανόηση των πιο βασικών συστατικών της ύλης, των στοιχειωδών σωματιδίων, και των νόμων που τα διέπουν.

Η επίσκεψη του σχολείου μας στις εγκαταστάσεις του CERN συνέπεσε μία ημέρα μετά την απώλεια του Peter Higgs, ο οποίος είχε τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ Φυσικής το 2013 για εργασίες που είχε δημοσιεύσει το 1964 με τις οποίες, πρότεινε μία θεωρία για τον τρόπο που θα μπορούσαν να αποκτούν μάζα τα σωματίδια. Μετά από μια σειρά πειραμάτων που ξεκίνησαν το 2008, η θεωρία του επιβεβαιώθηκε από φυσικούς που εργάζονταν στον Μεγάλο Επιταχυντή Αδρονίων στο Cern της Ελβετίας το 2012.

Οι μαθητές μας περιηγήθηκαν αρχικά στο χώρο του Science Gateway, όπου επισκέφτηκαν:

την έκθεση “Discover CERN” (“Ανακαλύπτοντας το CERN”) που πραγματεύεται το πώς το CERN προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει τα μυστικά της ύλης. Παίζοντας ένα διαφορετικό “ποδόσφαιρο” με πρωτόνια και ανεβοκατεβάζοντας ένα τμήμα ενός ανιχνευτή υπό κλίμακα, μπορεί κανείς να εξερευνήσει τους επιταχυντές σωματιδίων του CERN και να μάθει περισσότερα για τους τρόπους που μελετώνται τα στοιχειώδη σωματίδια, καθώς και τις εφαρμογές που μπορεί να έχει αυτή η έρευνα σε άλλους τομείς της ζωής μας.

την έκθεση “Our Universe” (“To Σύμπαν μας”), και πιο συγκεκριμένα στο “Back to the Big Bang” (“Πίσω στη Μεγάλη Έκρηξη”), όπου ο επισκέπτης μπορεί να κάνει ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο, φτάνοντας μέχρι περίπου 14 δισεκατομμύρια χρόνια πριν, να δει τα στάδια εξέλιξης του Σύμπαντος και να προσπαθήσει να “παγιδεύσει” λίγη αντιύλη. Το δεύτερο μέρος αυτής της έκθεσης, με τίτλο “Exploring the unknown” (“Εξερευνώντας το άγνωστο”), έχει έναν λίγο διαφορετικό χαρακτήρα καθώς φιλοξενεί έργα καλλιτεχνών, στο πλαίσιο του προγράμματος “Τέχνες στο CERN” (“Arts at CERN”).

Το εστιατόριο του CERN, όπου γευμάτισαν μαζί με επιστήμονες και φοιτητές από όλον τον κόσμο.

Τον ανιχνευτή CMS, ένα από τα πειράματα της σωματιδιακής φυσικής του Μεγάλου Επιταχυντή Αδρονίων (LHC) του CERN, όπου έγινε και η ανακάλυψη του μποζονίου Higgs. Εκεί είχαμε την ευκαιρία να κατέβουμε στα 95μ. κάτω από τη γη και να μάθουμε περισσότερα για την ανακάλυψη νέων σωματιδίων και τον τρόπο εργασίας των επιστημόνων του ερευνητικού κέντρου.

Στα πλαίσια της επίσκεψής μας στο CERN, είχαμε ακόμα την ευκαιρία να επισκεφτούμε την πρωτεύουσα της Ελβετίας, Βέρνη. Το ιστορικό κέντρο της πόλης είναι ένα σπάνιο δείγμα αυτούσια διατηρημένης μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής και για τον λόγο αυτό έχει ανακηρυχθεί ολόκληρο ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από την UNESCO. Επισκεφτήκαμε επίσης την όμορφη γαλλική πόλη Αννεσσύ, το Σαμονί, ένα από τα παλαιότερα θέρετρα σκι στη Γαλλία. Η βόρεια πλευρά της κορυφής του Μον Μπλαν και συνεπώς η ίδια η κορυφή είναι τμήμα του χωριού του Σαμονί. Διασχίσαμε το περίφημο τούνελ Μον Μπλαν και τέλος φτάσαμε στο Μιλάνο, όπου επισκεφτήκαμε τον καθεδρικό ναό Duomo και την Σκάλα του Μιλάνο, την ιστορική όπερα.

Ευχόμαστε το εκπαιδευτικό αυτό ταξίδι να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τους μαθητές του σχολείου μας και να τους ακολουθεί στη ζωή τους ως μία αξέχαστη εμπειρία.