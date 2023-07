Εκπαιδευτική επίσκεψη των καθηγητών Γ. Πετράκου και Δ. Καλλιώρα στοΠεκίνο

Ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής και Διευθυντής του Ινστιτούτου Κομφούκιος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητής Γιώργος Πετράκος, και ο Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Δημήτρης Καλλιώρας, θα πραγματοποιήσουν επιστημονική επίσκεψη στο Πεκίνο, από τις 7 ως τις 21 Ιουλίου 2023, στη Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Μηχανικών (School of Management Science and Engineering) του Οικονομικού Πανεπιστημίου του Πεκίνου (Central University of Finance and Economics).

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, οι Καθηγητές Γιώργος Πετράκος και Δημήτρης Καλλιώρας θα συμμετάσχουν ως ομιλητές σε διεθνές συνέδριο και σε διεθνές σεμινάριο και θα κάνουν μια σειρά 16 διαλέξεων για το ρόλο των ξένων επενδύσεων στην περιφερειακή ανάπτυξη. Παράλληλα, θα έχουν σειρά επαφών με Καθηγητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου του Πεκίνου για τη διεύρυνση της ερευνητικής συνεργασίας των δύο Πανεπιστημίων. Η επίσκεψη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Ινστιτούτου Κομφούκιος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και επιβεβαιώνει αφενός το δυναμισμό και την εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και αφετέρου το ρόλο του Ινστιτούτου Κομφούκιος στην ενίσχυση των επιστημονικών σχέσεων της Ελλάδας, και δη της Θεσσαλίας, με την Κίνα.