ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Στέγη απέκτησε η ομάδα ρομποτικής στο 8ο Γυμνάσιο Βόλου

Τοπικά

Ο ηθοποιός Κώστας Κρομμύδας παρουσιάζει το βιβλίο του «Φως μέσα στη θύελλα»

Πολιτισμός

Η ΑΓΕΤ έχει σήμερα την ευκαιρία της

Παραπολιτικά

Ξεπέρασαν τα όρια

Παραπολιτικά

Επανάληψη…

Παραπολιτικά

Τι γίνεται με το Κέντρο Κοινότητας

Παραπολιτικά

Κλειστή η αγορά του Αγίου Πνεύματος

Τοπικά

Εκλογοαπολογιστική συνέλευση της ΕΛΜΕ Μαγνησίας με φόντο τις αυριανές αρχαιρεσίες

Τοπικά

ΣΥΡΙΖΑ εναντίον ΣΥΡΙΖΑ για την καύση απορριμμάτων από την ΑΓΕΤ

Τοπικά

Τι συζήτησαν Μητσοτάκης και Παπαδήμος στον «Ευαγγελισμό»

Ελλάδα

Τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 28χρονος ντελιβεράς σε τροχαίο έξω από τη Λάρισα

Τοπικά

Διαγωνισμός για 670 μόνιμους εφοριακούς και τελωνειακούς

Ελλάδα

Θεαματικό δρώμενο με σαπουνόφουσκες χθες στον πολυχώρο Τσαλαπάτα

Πολιτισμός

Σπάνια περίπτωση στο Ηρακλειο: Μωρό αναπτύσσεται πάνω στη σπλήνα εγκύου

Ελλάδα

Ποινές φυλάκισης σε δυο γυναίκες που διέθεταν «μαϊμού» τσάντες σε λαϊκές αγορές του Βόλου

Τοπικά

Πλήθος Λαρισαίων πήγε πλατεία για να δει… όπερα!

Πολιτισμός

Λάρισα: Πήγε να πάρει από την τράπεζα χρήματα για την κηδεία του πατέρα του και τα είχε κατασχέσει η εφορία…

Τοπικά

Ελεύθερη υπό όρους η 30χρονη που πυροβόλησε την αδελφή της στην Πορταριά 

Τοπικά

Οδηγός: Πώς θα συμπληρώσετε σωστά τη φορολογική σας δήλωση

Οικονομία

Καταδικάστηκε για ρύπανση υπεύθυνη ταβέρνας στο Πήλιο 

Τοπικά

Βρήκαν νέα ναυάγια στον βυθό της Δήλου με κύριο φορτίο αμφορείς 

Πολιτισμός

Στην… ουρά 315.000 αιτήσεις για συντάξεις – Κύριες, επικουρικές και εφάπαξ

Ελλάδα

Κίνηση Πολιτών για το Νερό: Όλοι σήμερα στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το RDF 

Τοπικά

Λύση για το χρέος μέσα στον Ιούνιο

Οικονομία

Παναμάς: Πέθανε ο πρώην δικτάτορας Μανουέλ Νοριέγκα

Κόσμος

Τσακαλώτος στο Spiegel: Ο Σόιμπλε δεν θέλει χρεοκοπία της Ελλάδας

Οικονομία

Διαρρήκτες «άνοιξαν» τα ξημερώματα καφετέριες και ταβέρνες στο Βελεστίνο- Τους κυνήγησαν καταστηματάρχες

Τοπικά

Έκρυθμο κλίμα πριν τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου- Περιβαλλοντική για Σωματείο Εργαζομένων ΑΓΕΤ: Είναι «γενίτσαροι» της διοίκησης του εργοστασίου

Τοπικά

Συνέλαβαν «βαποράκι»

Τοπικά

Με νέο σύστημα η εξαγορά πλασματικών ετών

Ελλάδα

Η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Βόλου στηρίζει την κινητοποίηση εναντίον της καύσης RDF από την ΑΓΕΤ

Τοπικά

Ο καιρός σήμερα στο Βόλο

Τοπικά

Διαβάστε σήμερα στη ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Χωρίς κατηγορία

Ισπανός υποστηρίζει ότι ανέβηκε στο Εβερεστ 2 φορές μέσα σε μία εβδομάδα

Θ Plus

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 257 προσλήψεις σε νοσοκομεία, ΕΚΑΒ, ΕΟΦ, Αρεταίειο

Ελλάδα

Αποδοκίμασαν τον Σταθάκη στην Πτολεμαΐδα (video)

Ελλάδα

Kαλά στην υγεία του ο πιλότος του Μirage που κατέπεσε νότια των Σποράδων

Τοπικά

H πρώτη φωτογραφία του Κ. Μητσοτάκη -Το 1922 σε ηλικία 4 ετών

Ελλάδα

Εκδήλωση μνήμης του ΚΚΕ στους εκτελεσθέντες στο Καζανάκι

Τοπικά

O Γ. Καλτσογιάννης για τον θάνατο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη

Τοπικά

Πρωτότυπος γύρος θριάμβου από ποδοσφαιριστές στον Εβρο που πήραν πρωτάθλημα (video)

Αθλητισμός

Ακτή Ελεφαντοστού: Αστυνομικοί αντί για ληστές γάζωσαν… νεκροφόρα – Νεκροί 5 νεκροθάφτες

Κόσμος

Επίσημα νέος προπονητής της Μπαρτσελόνα ο Ερνέστο Βαλβέρδε

Αθλητισμός

Προβάδισμα 16 μονάδων δίνει στη ΝΔ νέα δημοσκόπηση

Ελλάδα

Συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο στο Ορφανοτροφείο Βόλου

Τοπικά

Το Σωματείο Καθαριστριών στη συγκέντρωση ενάντια στην καύση RDF από την ΑΓΕΤ

Τοπικά

Η ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε για τη επίθεση σε όχημα του τηλεοπτικού σταθμού ASTRA

Τοπικά

Λάρισα: Ανοίγει από την 1η Ιουνίου η δημοτική πισίνα στην Νεάπολη

Τοπικά

Τραγικός θάνατος για 45χρονο: Έχασε τη ζωή του πέφτοντας από το καμπανιαριό εκκλησίας

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Στο εδώλιο για απάτη χειρουργός-καθηγητής του ΑΠΘ

Ελλάδα

Τοπικά

Εκλογοαπολογιστική συνέλευση της ΕΛΜΕ Μαγνησίας με φόντο τις αυριανές αρχαιρεσίες

Με τη συμμετοχή δεκάδων εκπαιδευτικών πραγματοποιήθηκε σήμερα η εκλογοαπολογιστική συνέλευση της ΕΛΜΕ Μαγνησίας, μετά από μία διετία.
Όπως ορίζεται από το καταστατικό κάθε δύο χρόνια πρέπει να γίνονται εκλογές στην ΕΛΜΕ Μαγνησίας για να αναδειχθεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και οι αντιπρόσωποι για το 18ο συνέδριο της ΟΛΜΕ.


Η Διαλεχτή Τσικούμη, νυν πρόεδρος της ΕΛΜΕ και υποψήφια ως επικεφαλής της παράταξης «Αεξάρτητη Ριζοσπαστική Κίνηση» δήλωσε πως η διοίκηση δεν άφησε τίποτα να «πέσει» κάτω και έβγαλε αποφάσεις για όλα τα ζητήματα με σκοπό το συμφέρον του κλάδου και των συναδέλφων τους ενάντια στις πολιτικές που ήθελαν να πλήξουν μορφωτικά, εκπαιδευτικά και εργασιακά δικαιώματα των συναδέλφων.


«Την ίδια ένταση και δράση θα έχουμε και στο νέο διοικητικό συμβούλιο» πρόσθεσε η κ. Τσιτούμη.
Σημείωσε πως τα κορυφαία ζητήματα που θα κριθεί να αντιμετωπίσει η νέα διοίκηση είναι το νέο σχέδιο για την εκπαίδευση, για το Λύκειο και για το ΕΠΑΛ, όπου πρέπει να έχουν σαφείς και ξεκάθαρες θέσεις ως κλάδος για να δώσει τη δική του πρόταση σχετικά με το ποιο είναι το σχολείο που ονειρεύεται. Το δεύτερο ζήτημα είναι να σταματήσει η οικονομική αφαίμαξη και το τρίτο αφορά τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δεν πρέπει να μετακινούνται σε περισσότερα από δύο σχολεία,.
«Αυτό είναι το εργασιακό μας δικαίωμα αλλά κυρίως η μορφωτική και παιδαγωγική διαδικασία που πρέπει να καλύπτει όλους τους εκπαιδευτικούς» ανέφερε η πρόεδρος της ΕΛΜΕ.

Οι συνδυασμοί και οι υποψήφιοι για τις εκλογές που θα διεξαχθούν αύριο Τετάρτη:

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (Α.Ε.Κ. Μ & Α)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 18ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΑΡΚΟΥ ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΟΥ ΘΑΛΕΙΑ
ΣΚΡΙΜΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΦΑΣΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ

ΔΑΚΕ Δ.Ε. ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 18ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ

ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΟΣΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ)

ΜΠΑΖΙΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΞΑΦΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΣΑΛΑΤΑ – ΜΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ

 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το ΠΑΜΕ) 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 18ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ – ΒΛΑΧΑΚΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΡΑΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΑΓΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΛΙΑΤΖΟΥΡΑ ΣΥΡΑΓΩ
ΛΙΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΜΠΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΞΑΝΘΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ ΚΥΡΑΤΣΩ (ΚΕΡΗ)
ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΟΥΛΑ)
ΧΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 18ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΑΡΑΝΤΕΝΙΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΝΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ
ΜΠΑΤΖΟΥΚΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΡΔΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΑΡΑΦΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΙΡΕΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΤΣΙΤΟΥΜΗ ΔΙΑΛΕΚΤΗ
ΤΣΟΥΓΚΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΟΥΜΠΕΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 18ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΣΤΡΟΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΥΡΙΚΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΝΩΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 18ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΓΑΛΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΖΑΝΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΚΑΝΑΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ ΒΙΚΥ
ΜΠΟΥΤΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΞΥΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΟΔΙΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΡΙΓΚΟΥ ΑΛΕΞΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΙΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΛΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΧΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (Α.Ε.Κ. Μ & Α)

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΑΡΚΟΥ ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΟΥ ΘΑΛΕΙΑ
ΣΚΡΙΜΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΦΑΣΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε.

ΓΚΟΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΔΑΚΕ Δ.Ε. ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ)
ΜΠΑΖΙΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΞΑΦΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΑΛΑΤΑ – ΜΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε.

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΝΤΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΝΩΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΓΑΛΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΖΑΝΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΚΑΝΑΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ ΒΙΚΥ
ΜΠΟΥΤΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΞΥΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΟΔΙΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΡΙΓΚΟΥ ΑΛΕΞΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΙΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΛΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε.

ΧΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΑΡΑΝΤΕΝΙΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΝΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ
ΜΠΑΤΖΟΥΚΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΑΡΑΦΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΙΡΕΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΤΣΙΤΟΥΜΗ ΔΙΑΛΕΚΤΗ
ΤΣΟΥΓΚΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΟΥΜΠΕΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΒΙΛΥ)

 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ – ΒΛΑΧΑΚΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΡΑΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΑΓΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΛΙΑΤΖΟΥΡΑ ΣΥΡΑΓΩ
ΛΙΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΜΠΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ ΚΥΡΑΤΣΩ (ΚΕΡΗ)
ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΟΥΛΑ)
ΧΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε.
ΞΑΝΘΑΚΗ ΣΟΦΙΑ

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