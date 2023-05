Εκλογές Τουρκία – Δεν έχουν τέλος τα ευτράπελα της κάλπης: Ψήφισαν ντυμένοι Σπαίντερμαν και Τάρανδος

Όπως και στον πρώτο γύρο, έτσι και σήμερα στον δεύτερο των τουρκικών προεδρικών εκλογών δεν έλειψαν τα ευτράπελα στα εκλογικά κέντρα της χώρας.

Η ευρηματικότητα ήταν παρούσα και αυτή τη φορά, με τους Τούρκους ψηφοφόρους να τα δίνουν κυριολεκτικά όλα.

Μάλιστα κάποιοι ντύθηκαν, όχι με παραδοσιακές στολές όμως αυτή τη φορά. Για παράδειγμα, ο ηθοποιός Bahtiyar Keskin από την Προύσα πήγε να ψηφίσει με στολή τάρανδου ενώ ένα άνδρας στα Άδανα φόρεσε τη στολή του γνωστού σούπερ ήρωα Spiderman.

Με το… αρνί της ψήφισε μια νεαρή

Την τιμητική τους έχουν τα ζώα στις εκλογές στην Τουρκία σήμερα. Mια ψηφοφόρος πήγε με το… αρνί της!

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media και έχει γίνει viral φαίνεται ένα αρνί να ακολουθεί πιστά μια νεαρή η οποία πήγε να ψηφίσει.

Μάλιστα, έχει φορέσει και τα καλά του ρούχα, κλέβοντας τις εντυπώσεις.

A Turkish female voter turns up with her lamb at the polling station in Turkey pic.twitter.com/Kx1qxuHiJB

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) May 28, 2023