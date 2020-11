Εκλογές ΗΠΑ: Τέσσερις τραυματίες έπειτα από καυγά κοντά στον Λευκό Οίκο

Πληροφορίες για τέσσερις τραυματίες έπειτα από καυγά που έγινε σε περιοχή κοντά στον Λευκό Οίκο ενώ γίνεται η καταμέτρηση για το ποιος θα κερδίσει τις αμερικανικές εκλογές: Ο Ντόναλντ Τραμπ ή ο Τζο Μπάιντεν. Οι τρεις άνδρες και η μία γυναίκα έχουν τραυματιστεί, ωστόσο δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο έπειτα από τον καυγά που έγινε κάποια τετράγωνα μακριά από την προεδρική οικία. Η αστυνομία ζητεί από τους πολίτες να έχουν το νου τους για δύο άνδρες και μία γυναίκα, με την τελευταία να πιστεύεται ότι φέρει πάνω της μαχαίρι.

Proud Boys leader one of four stabbed after he was 'jumped' by BLM in DC https://t.co/BO82tzUrL0 pic.twitter.com/pWg68atwks

— New York Post (@nypost) November 4, 2020