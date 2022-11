Εκδρομή στην Κοζάνη διοργανώνουν οι Austrian Boys

Εκδρομή για την Κοζάνη διοργανώνουν οι Austrian Boys. Στην ανακοίνωση που εξέδωσαν αναφέρουν τα εξής:

«Κυριακή στις 15:00 αρχίζει ο φετινός μαραθώνιος για την ομάδα μας με αφετηρία την Κοζάνη. Ο σύνδεσμος μας διοργανώνει εκδρομή για την πόλη της Κοζάνης για τον αγώνα του Ολυμπιακού μας με την τοπική ΑΕΠ Κοζάνης. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής για την εκδρομή καθημερινά στα γραφεία μας 19:00-21:00.

Στήριξη στην ομάδα μας μέσα έξω, εντός και εκτός έδρας, παντού και πάντα.

Best days are away days.

Austrian Boys on tour».