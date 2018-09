Εκδήλωση του Παιδαγωγικού Τμήματος του Π.Θ. με προβολή video και συναυλία κουαρτέτου

Με αφορμή τα 30 χρόνια λειτουργίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 19:30 στο αμφιθέατρο “Γιάννης Κορδάτος” του παραλιακού συγκροτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Βόλο, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση η οποία θα περιλαμβάνει:

Προβολή του video «Μιλάμε για το Τμήμα μας», όπου απόφοιτοι/ες του ΠΤΔΕ, αλλά και νυν φοιτήτριες, μιλάνε για τις εμπειρίες τους και αναμνήσεις τους από το Τμήμα, τα εφόδια που απόκτησαν σε αυτό για την επαγγελματική πορεία τους, τις προσδοκίες τους και τις επιδιώξεις τους.

Συναυλία του κουαρτέτου Stelios Chatzikaleas Quartet feat. East Mediterranean Jazz Ensemble. Το μουσικό κουαρτέτο του τρομπετίστα Στέλιου Χατζηκαλέα, απόφοιτου του ΠΤΔΕ ΠΘ, συμπράττει επί σκηνής με τρεις από τους πλέον αναγνωρισμένους Παλαιστίνιους μουσικούς και συνθέτες σε όλο τον αραβικό κόσμο σε μια μίξη σύγχρονης ευρωπαϊκής τζαζ μουσικής επηρεασμένης από την αρμονική πρωτοπορία της μετα-ρομαντικής και ιμπρεσιονιστικής περιόδου και μελωδιών από την κουλτούρα της κλασικής αραβικής μουσικής. Τον Στέλιο Χατζηκαλέα που παίζει τρομπέτα συνοδεύουν ο Γιάννης Παπαδόπουλος στο πιάνο, ο Ντίνος Μάνος στο κοντραμπάσο, ο Χρήστος Κωνσταντινίδης στα τύμπανα, ο Tareq Abboushi στο μπούζουκ, ο Ibrahim Najem στο ούτι και ο Mohammad Karzon στα αραβικά κρουστά.

Βιογραφίες:

Tareq Abboushi – Παλαιστίνη – (Μπούζουκ). Θεωρείται ως ένας από τους πλέον αναγνωρισμένους συνθέτες και πολυοργανίστες στον Αραβικό κόσμο και όχι μόνο. Παίζει Αραβικό Buzuq και Πιάνο ένω οι συμφωνικές συνθέσεις του έχουν παρουσιαστεί σε ολόκληρο τον κόσμο. Αποφοίτησε από το William Paterson University in New Jersey με ειδίκευση στο Jazz Πιάνο. Ενώ ως παίκτης του Buzuq έχει περιοδεύσει σε όλη την υφήλιο με τους σημαντικότερους μουσικούς και συνθέτες του αραβικού κόσμου όπως Simon Shaheen, Lotfi Bouchnak, Sonia M’barek και Billy Drewes ενώ ταυτόχρονα είναι μόνιμο μέλος του σχήματος του Ιρακινού τρομπετίστα Amir ElSaffar. Με το δικό του προσωπικό πρότζεκτ (SHUSMO) έχει κυκλοφορήσει δύο δίσκους, τέσσερεις με το γκρουπ του Dan Zanes, τρείς με τον Amir ElSaffar. Έχει συνθέσει μουσική για αρκετά film όπως το “Man From Paris” και “Rachel Getting Married” του Jonathan Demme που προτάθηκε για το βραβείο Όσκαρ, καλύτερης πρωτότυπης μουσικής. Έχει διδάξει Buzuq, πιάνο, θεωρία, σύνθεση και αραβικό μακάμ στα Columbia University, New York University και Juilliard Academy of Music στις Η.Π.Α. αλλά και στο Agder University της Νορβηγίας. Έχει διατελέσει διευθυντής του τμήματος αραβικής μουσικής του Edward Said National Conservatory of Music στην Παλαιστίνη ενώ έχει τιμηθεί με τα Palestinian National Music Competition Award για τη σύνθεσή του “Pickles” και με το United States’ Artist of Extra-Ordinary Ability.

Ibrahim Najem – Παλαιστίνη – (Ούτι). Είναι ίσως ο πιο περιζήτητος Παλαιστίνιος ουτίστας με συμμετοχές σε φεστιβαλ και συναυλίες σε ολόκληρο τον αραβικό κόσμο. Έχει σπουδάσει Ούτι και μακάμ στο τμήμα αραβικής μουσικής του Birzeit University στη Ραμάλλα της Παλαιστίνης και είναι απόφοιτος του τμήματος Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Al-Quds University ενώ έχει διατελέσει επικεφαλής του πολιτιστικού του τομέα. Συμμετέχει σε πολυάριθμα μουσικά projects όπως Al Ens Wal Jam, Nawa Group, Yalalan Group, TurabBasel Zayed, Palestine Youth Orchestra, Maqamat Band περιοδεύοντας σε Τυνησία, Αίγυπτο, Σουιδία, Ιαπωνία και Νορβηγία. Έχει παραδώσει πολυάριθμες διαλέξεις και masterclasses με θέμα το μακάμ στα The Edward Said National Conservatory of Music, Ramallah, Palestine, Dhow Countries Music Academy “D.C.M.A”, Zanzibar, Tanzania, AL-Kamndjati Music Center, Ramallah, Palestine. Fredskorpsere “F.K” Norway, Share Music Sweden

Mohammad Karzon – Παλαιστίνη – (Κρουστά) Ανήκει στη νέα γενιά των Παλαιστίνιων μουσικών που παρόλο το νεαρό της ηλικίας του έχει κερδίσει τις εντυπώσεις με το πολύπλευρο και ευέλικτο παίξιμό του στα κρουστά. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Κλασσικών Κρουστών και Μουσικής Παιδαγωγικής του Anger Conservatoire και Toulouse Conservatoire της Γαλλίας. Έχει συνθέσει μουσική για performance και σύγχρονο χορό για το Anger Festival for Contemporary Music and Dance, υπήρξε μέλος της Palestinian Youth Orchestra, Palestinian National Orchestra και Taghred group for Palestinian folk dance με συναυλίες σε Ηνωμένο Βασίλειο, Κουβέιτ, Ελλάδα και Ιταλία.

Στέλιος Χατζηκαλέας – Ελλάδα- (Τρομπέτα). Γεννήθηκε (1985) και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Παίρνει τα πρώτα μαθήματα πιάνου και θεωρίας σε ηλικία 8 ετών από τη Βάγια Ζάννου. Το 2005 ξεκινάει μαθήματα τρομπέτας με δάσκαλο τον Κωνσταντίνο Γράβο στο Δημοτικό Ωδείο Ν. Ιωνίας Βόλου. Είναι απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών του Ανθρώπου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2009), του τμήματος Τζαζ Τρομπέτας του Κονσερβατορίου της Ουτρέχτης (Bachelor of Music 2011) με δάσκαλο τον Angelo Verploegen και του Βασιλικού Κονσερβατορίου των Βρυξελλών (Master en Jazz Trompette 2016). Συμμετείχε σε σεμινάρια και masterclasses των Kenny Wheeler, Gerard Presencer, Richie Beirach, Hein van de Geyn, Jim Rotondi. Συμμετέχει στο πρότζεκτ «Ubuntu II» του Ολλανδού κιθαρίστα Marc Van Vugt (2013) και μοιράζεται τη σκηνή με τους Sylvain Beuf, Steve Beresford, Michael Occhipinti και Robin Eubanks. Έχει συνεργαστεί με αρκετούς μουσικούς και σύνολα της ελληνικής τζαζ όπως Next Step Quintet, Δημήτρης Καλαντζής, Κώστας Γιαξόγλου, Λητώ Βογιατζόγλου, Βαγγέλης Κατσούλης κ.ά. αλλά και με την Ευανθία Ρεμπούτσικα, Νένα Βενετσάνου, Τάνια Τσανακλίδου, Παύλος Παυλίδης and the B-Movies. Εμφανίζεται δισκογραφικά σε πάνω από 20 ηχογραφήσεις ενώ περιοδεύει σε Ολλανδία, Γερμανία, Αυστρία, Τσεχία, Βέλγιο, Ουγγαρία, Δανία, Πολωνία, Κύπρο και Fyrom ως μέλος των παραπάνω σχημάτων αλλά και αντιπροσωπεύοντας την Ελλάδα στην Euroradio Jazz Orchestra (2014). Την ίδια χρονιά ιδρύει το δικό του γκρουπ (Stelios Chatzikaleas Quartet) και κυκλοφορεί δύο προσωπικούς δίσκους, «Urban Stories» / ΑnkhJazz 0917-2 (2014) και «The Froth on the Daydream» / AnkhJazz 0931-2 (2017) λαμβάνοντας εξαιρετικές κριτικές από τον ελληνικό και ξένο τύπο (Εφημερίδα «Καθημερινή», Περιοδικό Jazz&Τζαζ, Περιοδικό JazzMozaik) ενώ συμμετέχει σε φεστιβάλ και jazz clubs όπως Half-Note Jazz Club, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Ιδρύματος Ωνάση Greek Jazz Panorama New Generation (2014, 2016). Από τον Σεπτέμβριο του 2016 διδάσκει τρομπέτα στο Edward Said Conservatory of Music, Birzeit University στην Παλαιστίνη.

Κωνσταντίνος Μάνος – Ελλάδα – (Κοντραμπάσο). Γεννήθηκε στις Σέρρες το 1990. Ξεκίνησε να παίζει βιολοντσέλο στην ηλικία των 9 ετών με καθηγητή τον Άγγελο Ντοροφτέι και μετέπειτα τον Ζόραν Στέπιτς. Στη συνέχεια ασχολήθηκε με το ηλεκτρικό μπάσο, με καθηγητές τους Κώστα Δομενικιώτη και Γιώτη Κιουρτσόγλου. Φοίτησε στο Μουσικό Γυμνάσιο/Λύκειο Σερρών, όπου παρακολούθησε μαθήματα κλασικού πιάνου και βιολοντσέλου, αλλά και Αρμονίας στο Αστρινίδειο Ωδείο Θεσσαλονίκης υπό την επίβλεψη του Καμπάνη Σαμαρά, συμμετέχοντας και ως τσελίστας στην ορχήστρα του ωδείου. Το 2007 μπήκε στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπου φοίτησε στην Jazz Κατεύθυνση συμμετέχοντας παράλληλα στην Ορχήστρα του Πανεπιστημίου και αποφοίτησε παίρνοντας Πτυχίο με ειδίκευση στο Τζαζ Μπάσο. Από το 2012 ζει και εργάζεται στην Αθήνα σαν επαγγελματίας μουσικός, έχοντας συνεργαστεί με τους σημαντικότερους μουσικούς της ελληνικής jazz σκηνής. Έχει επίσης συμπράξει με διεθνώς καταξιωμένους καλλιτέχνες, όπως οι Ralph Peterson jr, David Kikoski, Tivon Pennicott (2η θέση στον Thelonious Monk Competition), Manfred Schoof (στο Τinos Jazz Festival 2013), J.D. Walter, Kevin Mahogany, Laurent Maur και Shachar Elnatan. Το 2010 συμμετείχε στο Διεθνές Συνέδριο Σχολών της Jazz (IASJ 2010), στη Χάγη της Ολλανδίας. Έχει συμμετάσχει σε διάφορα Φεστιβάλ της Ελλάδας, όπως τα Athens Technopolis Jazz Festival, Tinos Jazz Festival, Syros Jazz Festival, Zante Jazz Festival κ.α. Έχει επίσης εμφανιστεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Παρακολούθησε σεμινάρια με καταξιωμένους μπασίστες, ανάμεσα στους οποίους οι John Patitucci, Ron McClure, Olivier Gatto. Το 2015 πήρε Δίπλωμα στο Κλασικό Κοντραμπάσο αποφοιτώντας με Άριστα από την τάξη του Αναστάσιου Κάζαγλη, ενώ το 2016 ολοκλήρωσε το Μεταπτυχιακό του με Άριστα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, με θέμα έρευνας Το σόλο κοντραμπάσο.

Κώστας Γιαξόγλου – Ελλάδα – (Πιάνο). Γεννήθηκε το 1975 στη Σπάρτη. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών και δραστηριοποιείται σε θεατρικές ομάδες και μουσικά σχήματα μέχρι το 2002. Συνεργάζεται με σχήματα και καλλιτέχνες όπως ο Δημήτρης Παναγόπουλος, η “Σαύρα των Βασιλικών Δρόμων”(1996-1999), “Apurimac” (1997-2002), Απόστολο Ρίζο, Απόστολο Καλτσά και άλλοι. Το 2004 γίνεται δεκτός στο Τζαζ Τμήμα του Κονσερβατορίου του Αμστερνταμ στην Ολλανδία από όπου αποφοίτησε τον Ιούνιο του 2008. Εκεί πήρε μαθήματα από τους σημαντικούς πιανίστες Karel Boehlee, Hans Vroomans, Κris Goessens, Randal Corsen, Ferial Karamat Ali μεταξύ άλλων. Εχει συμμετάσχει στα masterclasses των Barry Harris, John Taylor, Antonio Farao, Nelson Faria και Kiko Freitas κ.ά. Στην Ολλανδία έγινε ενεργό μέλος της latin-jazz σκηνής του Amsterdam παίζοντας πιάνο στο γκρουπ Tropicaliente του Fernando Lobato (2005-2008) ενω δημιουργεί σε συνεργασία με τον Canek Cabrera των Los De Abajo την salsa band Los Borrachos del Barrio (2008). Είναι μέλος του τζαζ γκρούπ της Zosja El Rhazi (2007-2008) ενω κάνει αρκετές εμφανίσεις στη τζαζ σκηνή του Άμστερνταμ. Με την επιστροφή του στην Ελλάδα το 2008 συμμετέχει ενεργά στην ελληνική σκηνή της τζαζ ως ενεργό μέλος του βραβευμένου Poly Quartet του Ανδρέα Πολυζωγόπουλου παίζοντας ζωντανά και ηχογραφώντας με πολλά σχήματα και μουσικούς όπως ο Γιάννης Παπαναστασίου, Παναγιώτης Ανδρέου, Μάνος Θεοδοσάκης, Τάκης Πατερέλης, Δήμητρης Τάσαινας, Ελένη Βαλεντή, Αγγελική Μαρίνου, Στέλιος Χατζηκαλέας, Βασίλης Ξενόπουλος. Έχει εμφανιστεί σε πολλές μουσικές σκηνές όπως το Παράφωνο, Αλάβαστρον, Bacaro, Dizzy Miles, Κεραμείο, Αφρικάνα, Γυάλινο Μουσικό Θεάτρο upstairs, Duende σε φεστιβάλ όπως το Play Festival στο Βέλγιο (2007-2008), Zante Jazz Festival (2009) με το Γιάννης Παπαναστασίου Quartet και το Poly Quartet και το Tinos Jazz Festival (2009) Το 2008 συμμετείχε ως πιανίστας στην παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου “Bossanova” σε σκηνοθεσία Κων/νου Ρήγου και μουσική επιμέλεια Δημοσθένη Γρίβα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Συνεργάστηκε ως πιανίστας και assistant arranger στο μιούζικαλ Cabaret (2013) του Κων/νου Ρήγου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Από το 2009 ως το 2011 ήταν καθηγητής πιάνου στο Μουσικό Γυμνάσιο Καλαμάτας ενώ το 2010 και 2011 διοργάνωσε το Kalamata Jazz Festival. Από το 2012 ζει και εργάζεται στην Αθήνα ως μουσικός και ως εκπαιδευτικός στην Α’βάθμια Εκπαίδευση.