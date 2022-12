Εκδήλωση του ΙΑΚΑ σε συνεργασία με το Εteron για την Generetion Z

Την Τετάρτη (21/12) στις 7.00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η τελευταία εκδήλωση της χρονιάς του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Συγκεκριμένα φιλοξενείται ο ερευνητής του Eteron – Ινστιτούτο για την Έρευνα και τη Κοινωνική Αλλαγή Δρ. Κώστα Γούση ο οποίος θα μιλήσει με θέμα “Αλλάζοντας το αφήγημα για τη Generation Z: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις και ευρήματα για τη νέα γενιά την περίοδο της πανδημίας”.

Η ομιλία θα γίνει στην αιθ. Πολυμέσων στον 5ο όροφο του κτιρίου Ρόζα Ιμβριώτη, Παραλιακό Συγκρότημα ΠΘ

Περίληψη:

Ως Generation Z (εν συντομία Gen Z) ορίζουμε τη γενιά που ακολουθεί χρονικά τους Millennials και στην οποία εντάσσονται όλα τα άτομα που γεννήθηκαν από τα μέσα με τέλη της δεκαετίας του ‘90 μέχρι και τις αρχές του 2010. Με αναφορά στο πρότζεκτ του Eteron – Ινστιτούτο για την Έρευνα και την Κοινωνική Αλλαγή «Gen Z – Voice On», στην εισήγηση αυτή θα παρουσιαστούν βασικά ευρήματα της έρευνας για τη Gen Z στην Ελλάδα, με επικέντρωση στη διετία μετά το ξέσπασμα της πανδημίας (2020-21) και συσχέτιση με άλλες έρευνες και συζητήσεις για τη νέα γενιά στην Ελλάδα και διεθνώς. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη χρήση των κοινωνικών δικτύων, σε τρόπους ενημέρωσης, μορφές πολιτικής συμμετοχής εντός και εκτός διαδικτύου και απόψεις για ένα σύνολο ζητημάτων, από το κίνημα #MeToo, την κλιματική αλλαγή και το νικηφόρο αγώνα των εργαζομένων στην e-food, μέχρι την ίδρυση Πανεπιστημιακής αστυνομίας, τα εμβόλια και τη δίκη της Χρυσής Αυγής.

Λίγα λόγια για τον ομιλή:

Ο Κώστας Γούσης γεννήθηκε στον Βόλο το 1986. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ και ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο του Ροεχάμπτον (University of Roehampton) με θέμα: “Immigrant Activism in Greece before and during the Crisis (2000-2015): Organisation, Alliances and Litigation”. Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως κοινωνικός ερευνητής και ως δικηγόρος στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του προσφυγικού. Από το καλοκαίρι του 2021 εργάζεται στο Eteron – Ινστιτούτο για την Έρευνα και την Κοινωνική Αλλαγή και συντονίζει το project “Gen Z – Voice On”.

Λίγα λόγια για το project:

Ποιες είναι οι απόψεις των νέων έως και 25 ετών για ζητήματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης την τελευταία διετία; Ποια Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης χρησιμοποιούν περισσότερο; Ποιες πηγές ενημέρωσης επιλέγουν και πώς διαμορφώνουν την πολιτική τους άποψη; Τι πιστεύουν για την παραπληροφόρηση και πόσο εύκολα πέφτουν θύματα ψευδών ειδήσεων; Σκοπεύουν να ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές; Αυτά τα ερωτήματα επιχείρησε να απαντήσει η ποσοτική έρευνα του Eteron – Ινστιτούτο για την Έρευνα και την Κοινωνική Αλλαγή.

Πρόκειται για την πρώτη έρευνα στην Ελλάδα που αναδεικνύει αυτή τη θεματολογία εστιάζοντας αποκλειστικά στην ηλικιακή κατηγορία 16 – 25 ετών, τη Generation Ζ ή Gen Z όπως, εν συντομία, ονομάζεται.

Η έρευνα εντάσσεται στο project Gen Z I Voice On. Πραγματοποιήθηκε σε όλη τη χώρα τον Δεκέμβριο του 2021 από την aboutpeople. Η κατάρτιση του ερωτηματολογίου και η παρουσίαση και ανάλυση των βασικών συμπερασμάτων της έρευνας έγινε από τριμελή ερευνητική ομάδα, αποτελούμενη από την Αναστασία Βενετή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Bournemouth (UK), τον Σταμάτη Πουλακιδάκο, Επίκουρο Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και τον Αλέξανδρο Μινωτάκη, Υπ. Διδάκτορα στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ.