Εκδήλωση με τη Σοφία Τσουρινάκη στο Λύκειο Ελληνίδων

Με αφορμή το τέλος της τρέχουσας εκπαιδευτικής περιόδου για τα εργαστήρια παραδοσιακών τεχνών οργανώνεται μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση, αύριο Δευτέρα 26 Ιουνίου (8 μ.μ.) στον κήπο του Λυκείου των Ελληνίδων Βόλου (Κοραή 79). Στην εκδήλωση θα μιλήσει η Σοφία Τσουρινάκη, τεχνολόγος αρχαίου υφάσματος με θέμα «Διαπλοκαί εμ πλαισίω»: το κροσσωτό ζωνάρι της Πελοποννήσου ως διαχρονικό σύμβολο γονιμότητας και προστασίας.

Παράλληλα εκ μέρους της Εφορείας Οικοτεχνίας του ΛΕΒ θα παρουσιαστούν όψεις της εκπαιδευτικής δραστηριότητας των εργαστηρίων, που θα συνοδευτούν με μικρή ενδεικτική έκθεση των δημιουργιών των εκπαιδευομένων, εντός του μουσειακού χώρου του ΛΕΒ.

Η παρουσίαση της κ. Σ. Τσουρινάκη θα εστιαστεί στο ένδυμα και στη λειτουργία του ως μέσο σημαντικών χαρακτηριστικών του ατόμου προς την κοινότητα, κυρίως στις αγροτικές κοινωνίες. Η Σοφία Τσουρινάκη, εκτός από τεχνολόγος αρχαίου υφάσματος, είναι ειδικευμένη στην αρχαιολογία της κλωστοϋφαντουργικής παραγωγής, με ιδιαίτερη έμφαση στην πειραματική αρχαιολογία, που στηρίζεται στον συνδυασμό της υφαντικής τεχνογνωσίας και της θεωρητικής ανάλυσης του υφάσματος και των εργαλείων. Σπούδασε Υφαντική και Three Dimensional Design στο Ravensbourne College of Art and Design του Λονδίνου και Υφαντική, Βαφική και Ιστορία του υφάσματος στο Textile Art Center. Εξειδικεύτηκε στη μελέτη του αρχαιολογικού υφάσματος στο Musée Historique des Tissus στη Λυών (Γαλλία). Από το 1986-2017 διδάσκει Υφαντική, Βαφική, Τεχνολογία υλικών και Ιστορία του υφάσματος σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Παράλληλα, από το 1989-1999 εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης του Μουσείου Μπενάκη, στην ανάλυση και μελέτη των υφασμάτων της Κοπτικής συλλογής. Από το 1996-1999 συνεργάστηκε με το «Tissus», A European Programme for Textiles. Από το 2008-2009 συνεργάστηκε με το Μουσείο Μετάξης (Σουφλί), ως επιστημονικός σύμβουλος για την επανέκθεση του Μουσείου. Το 2007-2017, συνεργάστηκε με τον ΣΕΝ για την ανακαίνιση του Ιστορικού Υφαντουργείου, στο οποίο διδάσκει.

Υπενθυμίζεται ότι τα εργαστήρια παραδοσιακών τεχνών «Αίθουσα Μαρίας Γκέκου» του Λυκείου των Ελληνίδων (Ταχ. Διεύθυνση γωνία Δον Δαλεζίου-Ρ. Φεραίου) είναι εργαστήριο υφαντικής, εργαστήριο κεντήματος, εργαστήρια πλεκτικής και κοπτικής – ραπτικής.