Εκδήλωση στον Βόλο με ομιλητή τον καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Δημ. Μπουραντά

Ο Σύλλογος Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Μαγνησίας (ΣΦΕΕΜ), ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος (ΣΒΘΚΕ) και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με την υποστήριξη του Τμήματος Enterprise Europe Network του ΣΒΘΚΕ, συνδιοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση,

με θέμα «Ηγεσία αλλαγών σε δύσκολους καιρούς», με εισηγητή τον διακεκριμένο καθηγητή Management, πρύτανη του New York College και πρώην καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Δημήτρη Μπουραντά.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019, και ώρα 18:00-21:00, στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γεωργίου Καρτάλη 72, (πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο) στον Βόλο και η παρακολούθηση είναι άνευ κόστους κατόπιν δήλωσης συμμετοχής.

Ποιος είναι ο Δημήτρης Μπουραντάς

Ο Δημήτρης Μπουραντάς είναι καθηγητής του Μάνατζμεντ, πρύτανης του NEW YORK COLLEGE και μέχρι πρότινος Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διοίκησης Επιχειρήσεων για στελέχη (Executive MBA) και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (MSc) Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό άρθρων για τα πιο έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχει συγγράψει 10 βιβλία, εκ των οποίων έχουν γίνει best seller τα παρακάτω: «Μάνατζμεντ» (ΜΠΕΝΟΣ), «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΜΠΕΝΟΣ), «Ηγεσία: Ο δρόμος της διαρκούς επιτυχίας» (ΚΡΙΤΙΚΗ). To μυθιστόρημα «Όλα σου τα ‘μαθα μα ξέχασα μια λέξη», (ΠΑΤΑΚΗΣ) κέρδισε το βραβείο Αναγνωστών (ΕΚΕΒΙ 2008) και βρέθηκε για τέσσερα χρόνια στις λίστες των ευπώλητων. Επιπλέον, τα βιβλία του «Επί σκηνής χωρίς πρόβα» (ΠΑΤΑΚΗΣ), «Το Γράμμα της Ελπίδας» (ΛΙΒΑΝΗΣ), «Μιλώντας στα παιδιά μου για τη πραγματικά επιτυχημένη επαγγελματική και προσωπική ζωή», «Οι μεγάλοι φιλόσοφοι και το προσωπικό Μάνατζμεντ» (ΠΑΤΑΚΗΣ), «Κραυγή Σιωπής», (ποιητική συλλογή, εκδόσεις Πατάκη), βρέθηκαν στις λίστες των Best Sellers για αρκετούς μήνες. Επιπρόσθετα έχει εκδοθεί το βιβλίο “Leadership meta-competencies”, Ashgate-Gower Publications που βρέθηκε στις λίστες των ευπώλητων του Amazon. Πρόσφατα εκδόθηκε το μυθιστόρημα «Αν μ’ άφηνες τη λέξη να σου μάθω» (ΠΑΤΑΚΗΣ) που αποτελεί συνέχεια του «Όλα σου τα ‘μαθα μα ξέχασα μια λέξη».

Επίσης έχει επιβλέψει διδακτορικές διατριβές στις οποίες έχουν απονεμηθεί το πρώτο και το δεύτερο Ευρωπαϊκό βραβείο. Διαθέτει πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία έχοντας εργαστεί ως στέλεχος, σύμβουλος και εκπαιδευτής για Ελληνικούς και διεθνείς Οργανισμούς και για μεγάλο αριθμό ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων. Κάθε χρόνο δίνει περισσότερες από 60 διαλέξεις χωρίς αμοιβή σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Ο Δημήτρης Μπουραντάς εξειδικεύεται στην ανάπτυξη ηγετικών στελεχών και ομάδων, στη διοίκηση των αλλαγών, στη διοίκηση της εταιρικής κουλτούρας και στη στρατηγική ευθυγράμμιση των επιχειρήσεων και οργανισμών. Έχει βραβευθεί, επανειλημμένα, με τον «Τίτλο Υψηλής Διδακτικής Επίδοσης» από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μεγάλος αριθμός συνεντεύξεών του έχει φιλοξενηθεί στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, καθώς και στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Νew York Times, Diezeit, Γερμανική Ραδιοφωνία, Φιλανδική τηλεόραση κ.α.)

Εκπαίδευση – Ανάπτυξη Στελεχών

Υπεύθυνος σχεδιασμού και υλοποίησης εκπαιδευτικών ακαδημαϊκών προγραμμάτων ανάπτυξης στελεχών μεταξύ των οποίων:

Executive Leadership Programme – ΟΠΑ

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Στελεχών ΕΛΤΑ – ΟΠΑ

Πρόγραμμα ανάπτυξης στελεχών Eurobank – ΟΠΑ

Πρόγραμμα ανάπτυξης στελεχών ΕΒΕΑ – ΟΠΑ

Corporate University – WIND

Εκπαιδευτής μεσαίων και ανωτάτων στελεχών μεγάλου αριθμού Ελληνικών και Πολυεθνικών επιχειρήσεων μεταξύ των οποίων: Coca-Cola, Pepsico, Nestle, Unilever, Citibank, Eurobank, Barclays Bank, Rank Xerox, SAP, Bayer, Roche, Pfizer, Vodafone, Cosmote, Wind, ETE, Εμπορική Τράπεζα, Alpha Bank, TITAN, Nokia Siemens, Boheringer ING, Carrefour, ΑΒ Βασιλόπουλος, Όλυμπος, Γερμανός, Apivita, Alumil, Alico, Interamerican, Εθνική Ασφαλιστική, Victoria, ATE, ΔΕΗ, Υγεία, Ιασώ, Akzo Nobel, Schneider, BAT, Bosch, ΔΟΛ, Praktiker, Attica, Αεροδρόμιο Αθηνών, J & P Αβαξ, Μινέρβα, Henkel, Χατζόπουλος, Εγνατία Τράπεζα, Ελληνική Τράπεζα, Famar, EKO.

Επαγγελματική Εμπειρία

Συμβουλευτικές υπηρεσίες στη Στρατηγική, Οργάνωση, στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και στη Διοίκηση Αλλαγών για μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων και οργανισμών μεταξύ των οποίων Nestle, Cosmote, Coca-Cola, Εθνική Ασφαλιστική, Famar, Diageo, Wind, S&B, Apivita, Εγνατία Τράπεζα, ΑΤΕ, ΟΣΕ, ΓΕΝΝΟΠ ΔΕΗ, ΟΜΕ-ΟΤΕ, ΙΓΜΕ, ΠΥΡΚΑΛ, ΗΛΠΑΠ, Ασπροφος, Alumil, Alico, Boehringer ING, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Προεδρίας, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΚΑΠΕ, Φουρλής.