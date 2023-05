Εκδήλωση προς τιμήν του Reinder Reinders στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Εκδήλωση προς τιμήν του Reinder Reinders θα πραγματοποιηθεί στις 17 Μαίου και ώρα 17:00 στο αμφιθέατρο Σαράτση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η παρούσα ημερίδα είναι αφιερωμένη στο έργο του επίτιμου καθηγητή αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου του Groningen (Ολλανδία) Reinder Reinders. O R. Reinders δραστηριοποιείται για πάνω από 40 χρόνια στην περιοχή του Αλμυρού και ειδικότερα στην ελληνιστική πόλη της Άλου όπου πραγματοποίησε ανασκαφική έρευνα στα σπίτια και την οχύρωση της πόλης, ενώ παράλληλα ασχολήθηκε με τη συγκέντρωση στοιχείων για τη διαχρονική κατοίκηση της περιοχής του Αλμυρού από τα προϊστορικά μέχρι και τα οθωμανικά χρόνια. Συνάδελφοι και συνεργάτες του θα μιλήσουν για το έργο του και την προσφορά του.

Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από το ΙΑΚΑ, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας και το Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2023.

Πρόγραμμα

17:00 Χαιρετισμοί

17:15 Ζ. Μαλακασιώτη & Β. Ροντήρη

Reinder Reinders και Εφορεία Αρχαιοτήτων: 30 χρόνια κοινής πορείας και έρευνας

17:30 Haagsma

Out of the classroom and into the field: working with Reinder Reinders in Halos

17:45 Stissi

Halos and “New Halos” in their surroundings: looking back on 45 years of truly regional research

18:00 Διάλειμμα

18:15 Voutsaki

The Halos project: a pioneering approach to the ancient Greek landscape

18:30 Γ. Λώλος & Β. Ροντήρη

Η Μαγούλα Πλατανιώτικη ως προπομπός, συνοδοιπόρος και διάδοχος της Άλου: πρόσφατες ανασκαφές στον Δυτικό Τομέα

18:45 Reinders

Pastorialists of the Almiros-Sourpi plain: the transition to a sedentary lifestyle

19:15 Συζήτηση

Από τις 15 Μαΐου 2023 το εύρημα του μήνα, αφιερωμένο στον καθηγητή Reinder Reinders θα είναι αναρτημένο στους παρακάτω συνδέσμους: