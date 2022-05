Εκδήλωση παρουσίασης ευρωπαϊκών προγραμμάτων από το 1ο ΕΠΑΛ Ν.Ιωνίας

Το 1ο ΕΠΑ.Λ. Νέας Ιωνίας Μαγνησίας προσκαλεί στην εκδήλωση παρουσίασης των Ευρωπαϊκών του Προγραμμάτων ERASMUS+ που υλοποιήθηκαν τις σχολικές χρονιές 2020-21 και 2021-22, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Μαΐου 2022 και ώρα 09:00, στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ Μαγνησίας (2ας Νοεμβρίου και Ξενοφώντος).

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

Παρατίθεται το Πρόγραμμα της Εκδήλωσης:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

9:00 – Έναρξη α’ μέρους

9:15 – Χαιρετισμοί προσκεκλημένων

Πρακτική άσκηση μαθητών σε ευρωπαϊκούς χώρους εργασίας (Erasmus+/KA1)

Τι λένε οι μαθητές για τις εμπειρίες τους στην Ισπανία (ροή 2019);

Βίντεο: : Δώδεκα μαθητές ζουν κι εργάζονται στη Σεβίλλη για δύο εβδομάδες

Τι λένε οι μαθητές για τις εμπειρίες τους στην Πολωνία (ροή 2019);

Βίντεο: Επτά μαθητές ζουν κι εργάζονται στο Καρτούζι για δύο εβδομάδες

Τι λένε οι μαθητές για τις εμπειρίες τους στην Ισπανία (ροή 2020);

Βίντεο: Δώδεκα μαθητές ζουν κι εργάζονται στη Σεβίλλη για δύο εβδομάδες

Απονομή πιστοποιητικών στους μαθητές

Erasmus+ / ΚΑ1 – Επιμόρφωση καθηγητών

• Παρουσίαση αποτελεσμάτων, σχεδίων και προτάσεων μετά από την εμπειρία επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε Λιθουανία και Ολλανδία

• Προβολή βίντεο: «Καθηγητές επισκέπτονται σχολεία της Κλαϊπέντα»

• Προβολή βίντεο: «Καθηγητές σε εικονική κινητικότητα στα σχολεία ROC Friese Poort»

10:30 – Διάλειμμα 30’ (αναψυκτικό – μπουφές)

11:00 – Έναρξη β’ μέρους

Συνεργασίες ευρωπαϊκών σχολείων (Erasmus+/KA2)

«3D Printer, Technology for the Future»

« Methods that increase interest in technical education in upper secondary school»

«From creative idea to creative entrepreneurship»

Προγραμματισμός Δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2022-23

Παρουσίαση προγραμματισμένων δραστηριοτήτων – νέου σχεδίου κινητικότητας

Διαδικασία επιλογής μαθητών

Ερωτήσεις – Συζήτηση

12:00 – Λήξη εκδήλωσης