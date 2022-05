Εκδήλωση για τον τουρισμό και τα ξενοδοχεία στον Βόλο

Επιχειρηματική εκδήλωση του Hospitality Goes Live της COCO-MAT «The Future is now» θα πραγματοποιηθεί στον Βόλο την Τετάρτη 11 Μαΐου 2022 στις 11.00 στο Valis Hotel Resort & Spa.

Ανακαλύψτε πώς να διαπραγματευτείτε με επιτυχία με ταξιδιωτικά γραφεία, πως βοηθήστε την επιχείρησή σας να αναπτυχθεί με νέες τεχνικές και διαφημιστικά εργαλεία, να γνωρίστε σημαντικά άτομα του κλάδου της φιλοξενίας και πολλά άλλα.

Ομιλητές θα είναι οι:

Κων. Λεβέντης, αντιπρόεδρος Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Γ. Ζαφείρης, πρόεδρος Ξενοδόχων Μαγνησίας.

Αγγελική Βογδάνου, Hospitality Mentor, Travel Planner, Co-founder Open Office Volos: «Η Οδύσσεια του σύγχρονου ξενοδόχου».

Νικόλαος Σαρούκος, προϊστάμενος Ελέγχου, Επιθεωρήσεων και Τουριστικής Ανάπτυξης Θεσσαλίας, υπουργείο Τουρισμού, Διεύθυνση Τουρισμού (ΠΥΤ) Θεσσαλίας: «Η ψευδαίσθηση του τρόμου ενός τουριστικού ελέγχου».

Δημήτρης Βασιλείου, ιδρυτής Authentic Greece: «ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ: εργαλεία για νέες, επώνυμες τουριστικές εμπειρίες.

Φιλάρετος Ψημμένος, συλλέκτης τροφίμων, καλλιεργητής σπιτικού περιβολίου, ξενοδόχος Τσαγκαράδας: «Βιωματικός Τουρισμός, η νέα πολυτέλεια».

Λένια Κελίδου Παπαδοπούλου, λέκτορας City College University of York Europe Campus & University of Neapolis Pafos, Cyprus: «Διαπραγματεύσεις στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία.

Ιωάννα Φουντή, Interior Designer: Interior Design for Hotels – Ένα οργανωμένο σύστημα διαδικασιών.

Κύρος Ασφής, διευθύνων σύμβουλος Νέα Μέσα Ξενοδοχείο και Τουρισμός: Νέες τάσεις στο Digital.